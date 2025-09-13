Τι προσέχουμε όταν αγοράζουμε σχολικά είδη, πώς επιλέγουμε την κατάλληλη τσάντα

Συμβουλές για την οργάνωση της αγοράς σχολικών ειδών δίνει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας.

Σκοπός η εξοικονόμηση χρόνου και κόστους αλλά και οδηγίες για την πληροφόρηση και, εν τέλει, για τη διαμόρφωση καταναλωτικής συνείδησης στα παιδιά.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση, συζητώντας με τα παιδιά:

Επισημαίνουμε ότι τα σχολικά είδη δεν είναι απαραίτητο να είναι πολυτελή και πως η πραγματική ανάγκη από την επιθυμία για μία αγορά είναι διαφορετική.

Βοηθάμε να αντιληφθούν τον ρόλο των διαφημίσεων και τις παγίδες που μπορεί να κρύβουν.

Μετατρέπουμε την πραγματοποίηση των αγορών σε μία δημιουργική διαδικασία, μέσα από την οποία τα παιδιά μπορούν να κατανοήσουν τις οικονομικές δυναότητές μας.

Τα παρακινούμε να χρησιμοποιούν σχολικά είδη που ήδη διαθέτουν, εφόσον διατηρούνται σε καλή κατάσταση.

Τα ενθαρρύνουμε να συμμετέχουν στη λίστα αγορών μας και στις τελικές αποφάσεις μας, δίνοντάς τους την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε πρακτικό επίπεδο

Τι πρέπει να προσέξουμε: