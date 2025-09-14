Τι πραγματικά θέλει η Generation Z σήμερα

Οι επιθυμίες και η γενικότερη στάση ζωής, έχουν βρεθεί στο επίκεντρο πλήθους ερευνών και μελετών για την Generation Z (όσους έχουν γεννηθεί περίπου μεταξύ 1997-2012) τα τελευταία χρόνια, επιχειρώντας να αποκρυπτογραφήσουν το dna του επόμενου παραγωγικού δυναμικού και φυσικά καταναλωτικού κοινού.

Η επιθυμία για οικονομική ανεξαρτησία (87%), η συνέπεια με τα «θέλω» και τις αξίες τους (84%) και η δημιουργία σχέσεων (60%) ξεχωρίζουν ως βασικές προτεραιότητες και ορόσημα για τη Gen Z, όπως καταγράφει πρόσφατη έρευνα της ΕΥ, σε συνεργασία με τη Young China Group LLC.

To φαινόμενο της «συχνής αλλαγής εργασίας» θεωρείται πλέον φυσιολογικό, με σχεδόν έξι στους δέκα να εκτιμούν ότι θα εργαστούν σε έως και πέντε εργοδότες κατά τη διάρκεια της καριέρας τους.

Η Μαρία Καραμεσίνη, καθηγήτρια Οικονομικών της Εργασίας και της Κοινωνικής Πολιτικής στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ προχωρεί σε μερικές ενδιαφέρουσες επισημάνσεις σχετικά με τους νέους σήμερα.

Αναδεικνύει το γεγονός ότι υπάρχει έντονη η τάση απόκτησης όσο το δυνατόν περισσοτέρων τίτλων σπουδών, καθώς «οι νέοι πιστεύουν ότι κατά αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν την είσοδο στον επαγγελματικό στίβο με καλύτερους όρους και προϋποθέσεις».

«Βεβαίως και τα προηγούμενα χρόνια, τη δεκαετία του 2010 και νωρίτερα υπήρχε έντονο το ενδιαφέρον για μεταπτυχιακά στους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σήμερα όμως το μεταπτυχιακό θεωρείται από τους νέους απαραίτητη προϋπόθεση για το κάτι παραπάνω», θα πει χαρακτηριστικά.

Κατά συνέπεια, θα σημειώσει, αυτός είναι και ένας από τους λόγους που παρατηρείται το φαινόμενο να αλλάζουν συχνά δουλειά, καθώς βρίσκονται σε διαρκή αναζήτηση εργασίας που να ανταποκρίνεται στα προσόντα τους και να εξασφαλίζει καλύτερες αμοιβές και συνθήκες εργασίας.

Και έτσι παρουσιάζεται ας πούμε το οξύμωρο, όπως θα τονίσει, να είμαστε σε μια εποχή που ναι μεν υπάρχει προσφορά θέσεων εργασίας αλλά, καθώς οι εργασιακές συνθήκες έχουν επιδεινωθεί, όχι μόνο με την κρίση του 2008 και τα μνημόνια αλλά και με τις νομοθετικές παρεμβάσεις της τελευταίας εξαετίας, ταυτόχρονα υπάρχει έλλειψη στην προσφορά «ποιοτικών» θέσεων εργασίας. Και οι νέοι θέλουν να είναι σε ευθεία σύνδεση με το αντικείμενό τους αλλά και η όποια θέση να παρέχει προοπτικές εξέλιξης και να είναι αντάξια των προσδοκιών τους.

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο, που τείνει να λάβει πολιτισμικά χαρακτηριστικά, είναι ο συνδυασμός των σπουδών με την εργασία. «Οι νέοι δουλεύουν ενόσω σπουδάζουν πολύ περισσότερο απ' ότι στο παρελθόν. Για την οικονομική τους ανεξαρτησία αλλά κυρίως για να μην επιβαρύνουν την οικογένειά τους. «Οι γονείς που βιώνουν σήμερα δύσκολες οικονομικές συνθήκες, ακρίβεια, υψηλά ενοίκια κτλ. με χαμηλούς μισθούς, μέχρι ένα σημείο μπορούν να υποστηρίξουν τα παιδιά τους οικονομικά όσο σπουδάζουν. Και οι νέοι από την άλλη, θεωρούν ότι είναι υποχρέωσή τους να δουλεύουν για να μην επιβαρύνουν τους δικούς τους». «Αν δεν έχουν μια κανονική δουλειά σε ετήσια βάση, δεν νοείται να μην πάνε σεζόν στον τουρισμό», θα τονίσει.

Προσδοκίες της Generation Z

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΥ οι νέοι ενήλικες εμφανίζουν μια εντυπωσιακή αλλαγή στις αντιλήψεις τους για τα παραδοσιακά ορόσημα της ζωής και τον ορισμό της επιτυχίας. Η ψυχική και σωματική υγεία (51%) αποτελούν για πολλούς τον βασικό δείκτη μελλοντικής επιτυχίας, με τις οικογενειακές σχέσεις (45%) να ξεπερνούν την οικονομική ευημερία (42%) στις περισσότερες χώρες.

Για τις επιχειρήσεις, όπως αναφέρει η μελέτη, επιβάλλει έναν ουσιαστικό μετασχηματισμό στον τρόπο που διαχειρίζονται και προσεγγίζουν το ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή, οι οργανισμοί καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τις στρατηγικές προσέλκυσης και διακράτησης ταλέντου, ενώ τα brands χρειάζεται να επικοινωνήσουν πιο αποτελεσματικά με ένα κοινό που επανεξετάζει συνεχώς τι σημαίνει κατανάλωση και επιτυχία στη σύγχρονη εποχή.

Σύμφωνα με την έρευνα «Παγκόσμιο Βαρόμετρο Ανθρώπινου Δυναμικού 2024» της ManpowerGroup, η γενιά «Ζ» εμφανίζεται λιγότερο βέβαιη ότι θα μπορέσει να βρει μια νέα εργασία που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες της.

Δεξιότητες της Generation Z

Όσον αφορά στην αναβάθμιση και επανεκπαίδευση δεξιοτήτων, παγκόσμια μελέτη της Indeed (2004), έδειξε ότι το 45% των μελών της Gen Z είναι ανοιχτό στο να αναλάβει παράλληλα πρότζεκτ ή μικρές δουλειές για να ενισχύσει την επαγγαλματική του εξέλιξη. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες γενιές, πολλά μέλη της Gen Z αναγνωρίζουν ότι η επαγγελματική ανάπτυξη αποτελεί κοινή ευθύνη εργοδοτών και εργαζομένων, με το 42% να θεωρεί την εκπαίδευση στο πλαίσιο της εργασίας ως την πιο αποτελεσματική μέθοδο εξέλιξης.

Έτερη μελέτη της Deloitte καταδεικνύει ότι αντί να κυνηγούν τίτλους, οι εργαζόμενοι της γενιάς Ζ επικεντρώνονται στην ουσία, στην πραγματική απόκτηση δεξιοτήτων και στην προσωπική ανάπτυξη. Η Deloitte έδειξε ότι το 70% των εργαζομένων αυτής της γενιάς, αφιερώνει χρόνο κάθε εβδομάδα στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του και ότι η εκπαίδευση και ανάπτυξη κατατάσσεται στους τρεις κορυφαίους παράγοντες που η γενιά Ζ λαμβάνει υπόψη όταν επιλέγει εργοδότη.

Και εν τέλει τούτη η γενιά δεν περιορίζεται απλώς στο να μιλά για την επιθυμία τους για ουσιαστική εργασία. Ο σκοπός είναι κρίσιμος για την πλειονότητα (89%) όσον αφορά την εργασιακή ικανοποίηση και ευημερία αλλά το 44% έχει στην πραγματικότητα εγκαταλείψει θέσεις εργασίας που δεν είχαν για αυτούς νόημα.