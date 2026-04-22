Τι ώρα θα βρέξει σήμερα στην Αθήνα

Βροχή αναμένεται σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου, στην Αθήνα.

Για σήμερα, το meteo.gr, ανέφερε πως αναμένονται: βροχές και καταιγίδες κατά τόπους, πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και άνεμοι έως 6 μποφόρ στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, αναμένονται αραιές νεφώσεις οι οποίες στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο και από το απόγευμα στα δυτικά θα είναι πυκνότερες. Βροχές αναμένονται κατά τόπους κυρίως στη Μακεδονία, στη Θράκη, στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και της Στερεάς και στο Αιγαίο οι οποίες από το απόγευμα θα επεκταθούν στην υπόλοιπη Θεσσαλία και Στερεά καθώς και στην Ήπειρο. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι στη Μακεδονία και στη Θράκη.

Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες, κυρίως στα δυτικά και στα νότια.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 4 έως 13 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 9 έως 15, στη Θεσσαλία από 10 έως 18, στην Ήπειρο από 8 έως 22, στη Στερεά από 10 έως 23, στην Πελοπόννησο από 7 έως 24 στα νησιά του Ιονίου από 15 έως 20, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 11 έως 22, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 13 έως 21 και στην Κρήτη από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Σημειώνεται ότι στη Μακεδονία και στη Θράκη η ελάχιστη αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως μετά το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους 4 έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες ενώ τοπικές βροχές αναμένοντα από το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως από το απόγευμα θα γίνουν βορειοανατολικοί 2 έως 4 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Αθήνα: Τι ώρα θα βρέξει σήμερα

Σύμφωνα με το meteo.gr, σήμερα αναμένεται βροχή στην Αθήνα από τις δώδεκα το μεσημέρι έως τις έξι το απόγευμα ενώ βροχή αναμένεται και τα ξημερώματα τις Πέμπτης.

