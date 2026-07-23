Τι ώρα θα βρέξει αύριο

Βροχή αναμένεται αύριο, Παρασκευή 24 Ιουλίου.

Η ΕΜΥ εξέδωσε χθες έκτακτο δελτίο καιρού για την κακοκαιρία-εξπρές.

Σύμφωνα με το meteo.gr και την έως τώρα εκτίμηση, αναμένεται βροχή από αύριο στις τρεις το μεσημέρι έως τις εννιά το βράδυ.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 23-07-2026

Στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και τις πρώτες ώρες της ημέρας στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-07-2026

Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και πιθανόν κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την βόρεια Εύβοια θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 29 με 30 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 31 με 32 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25-07-2026

Στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο και στο δυτικό Αιγαίο θα επικρατήσουν νοτίων διευθύνσεων άνεμοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.