Τι ώρα ανακοινώνονται οι βάσεις για τις Πανελλήνιες: Οι εκτιμήσεις για όλα τα πεδία

Αύριο, Πέμπτη 23 Ιουλίου, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις, βάζοντας τέλος στην αγωνία των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τη σχολή στην οποία εισάγονται με τρεις τρόπους:

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τα αρχικά από τα προσωπικά τους στοιχεία

με SMS στο κινητό τους, εφόσον είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή υποψηφίου.

Πανελλήνιες 2026: Οι εκτιμήσεις για τις βάσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι βάσεις αναμένεται να αναρτηθούν στις 11:00 το πρωί, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.

Ρεπορτάζ της ΕΡΤnews, μεταδίδει ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις, στο 1ο επιστημονικό πεδίο αναμένεται μικρή πτώση των βάσεων, κυρίως στις σχολές Νομικής και Ψυχολογίας.

Στο 2ο επιστημονικό πεδίο, που περιλαμβάνει τις Πολυτεχνικές Σχολές, οι καλύτερες επιδόσεις των υποψηφίων στη Φυσική και τα Μαθηματικά αναμένεται να ενισχύσουν τον ανταγωνισμό, επηρεάζοντας ανοδικά τις βάσεις στις σχολές με υψηλή ζήτηση.

Στο 3ο επιστημονικό πεδίο, εκτιμάται ότι οι Ιατρικές Σχολές θα κινηθούν επίσης ανοδικά.

Τέλος, στο 4ο επιστημονικό πεδίο, που αφορά τις Οικονομικές και Πληροφορικής, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για «μικρές αυξομειώσεις» στις βάσεις εισαγωγής.



Με πληροφορίες από ΕΡΤnews