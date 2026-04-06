Τι γιορτάζουμε τη Μεγάλη Δευτέρα

Η Μεγάλη Δευτέρα δεν είναι απλά μια ημερομηνία στο ημερολόγιο, αλλά σηματοδοτεί την έναρξη μιας βαθιάς πνευματικής πορείας προς την Ανάσταση του Ιησού.

Η Μεγάλη Δευτέρα είναι η πρώτη επίσημη μέρα της Μεγάλης Εβδομάδας, της πιο σημαντικής εβδομάδας του εκκλησιαστικού έτους για την Ορθόδοξη Χριστιανική παράδοση.

Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας συγκεκριμένα, οι πιστοί καλούνται σε προσευχή, μετάνοια και πνευματική προετοιμασία, με στόχο τη βιωματική συμμετοχή στα Άγια Πάθη και την Ανάσταση του Κυρίου.





Μεγάλη Δευτέρα: Η μνήμη του Ιωσήφ του Παγκάλου και η παραβολή της άκαρπης συκιάς

Τη Μεγάλη Δευτέρα τιμάται η μνήμη του Ιωσήφ του Παγκάλου, ενός προσώπου από την Παλαιά Διαθήκη που υπέφερε άδικα από τα αδέλφια του, αλλά παρέμεινε πιστός στον Θεό.

Τελικά ανεδείχθη σε θέση τιμής στην Αίγυπτο. Η ζωή του Ιωσήφ θεωρείται προτύπωση του Χριστού, καθώς και ο ίδιος υπέφερε, παρέμεινε πιστός και μέσα από τον πόνο ο Θεός έφερε σωτηρία.

Στα ευαγγελικά αναγνώσματα της ημέρας διαβάζεται η παραβολή της άκαρπης συκιάς. Ο Χριστός, βλέποντας μια συκιά χωρίς καρπούς, την καταριέται, όχι για να εκφράσει οργή, αλλά για να υπενθυμίσει ότι η πίστη χωρίς καρπούς, όπως πράξεις, αγάπη και μετάνοια, δεν είναι πλήρης.

Σε πολλές ενορίες, το απόγευμα ή το βράδυ της Κυριακής των Βαΐων τελείται ο Όρθρος του Νυμφίου, ο οποίος συνεχίζεται και τη Μεγάλη Δευτέρα. Το κύριο θέμα αυτών των ακολουθιών είναι η πνευματική αγρύπνια, η ετοιμότητα αλλά και η προσμονή του Χριστού.