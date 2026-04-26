Τι φέρεται να οδήγησε στην επίθεση στον λόφο του Φιλοπάππου

Νέες πληροφορίες έγιναν γνωστές για την επίθεση που δέχτηκαν δύο άνδρες στον Λόφο Φιλοπάππου, το πρωί της Κυριακής, από άτομο που τους χτύπησε με μεταλλικό αντικείμενο.

Πρόκειται για έναν 60χρονο και έναν 59χρονο, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά στο κεφάλι και στο πρόσωπο. Η επίθεση φέρεται να σημειώθηκε στην είσοδο του λόφου, απέναντι από τις εργατικές πολυκατοικίες.

Στο MEGA μίλησε ένα εκ των θυμάτων της επίθεσης, υποστηρίζοντας πως όλα έγιναν για μία παρατήρηση που είχε γίνει στον δράστη πριν λίγο καιρό.

Η αιτία που φέρεται να προκάλεσε την επίθεση στον Λόφο του Φιλοπάππου

Όπως αναφέρει το MEGA, οι δύο άνδρες κατά την είσοδό τους στο λόφο, συνάντησαν τον φερόμενο δράστη, ο οποίος είναι γνωστός τους, αλλά δεν είχαν επικοινωνία.

Εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία του ενός θύματος, ο άνδρας που είχε βγάλει βόλτα τα δύο του σκυλιά, τούς επιτέθηκε απρόκλητα.

Ειδικότερα, αφορμή αποτέλεσε το γεγονός ότι ο ένας εκ των δύο ατόμων που δέχτηκαν την επίθεση, πριν από κάποιες μέρες φέρεται να είχε κάνει παρατήρηση στον δράστη γιατί δεν μάζευε τις ακαθαρσίες του σκύλου του.

Όπως υποοστηρίζει το θύμα, ο δράστης τους εντόπισε και χωρίς να πει κάτι εμφάνισε το μεταλλικό αντικείμενο και ξεκίνησε να τους επιτίθεται.

«Και αντί να μου πει 'εντάξει, φίλε', μου λέει 'μη μου μιλάς εμένα άσχημα’’. Σήμερα, ξαφνικά εδώ ήρθε από πίσω και μας κοπάνησε δύο ανθρώπους. Και όχι τίποτα για μένα. Εγώ του είχα κάνει παρατήρηση. Τον άλλον τον άνθρωπο… Τι φταίει; Είχε αυτά τα πτυσσόμενα. Ξέρω εγώ τι ήτανε; Ούτε πρόλαβα να τον δω, ούτε λέξη δεν έβγαλε. Ούτε λέξη! Έκανε την επίθεση και έφυγε».

Ο δράστης εξακολουθεί να αναζητείται.