Τι ετοιμάζει η Ελλάδα για τους ανήλικους και τα social media

Η συζήτηση για την ασφάλεια των ανηλίκων στον ψηφιακό κόσμο βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας. Η ελληνική κυβέρνηση προχωρά στη δημιουργία ενός ψηφιακού «δικτύου ασφαλείας» για παιδιά και εφήβους, με στόχο να περιοριστεί η ανεξέλεγκτη πρόσβασή τους στα social media.

Η νέα πρωτοβουλία προβλέπει την ανάπτυξη μιας εφαρμογής με την ονομασία Kids Wallet, η οποία θα λειτουργεί ως «ψηφιακή ταυτότητα» για τους ανηλίκους. Μέσω αυτής:

Θα επιβεβαιώνεται η ηλικία των χρηστών ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία ψεύτικων λογαριασμών.

Οι γονείς θα μπορούν να ορίζουν χρονικά όρια και περιορισμούς στη χρήση εφαρμογών.

Το παιδί θα αποκτά μοναδικό κωδικό με τον οποίο θα «κατεβάζει» εφαρμογές ή θα συνδέεται σε ψηφιακές πλατφόρμες.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να φέρει το σχετικό νομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες εβδομάδες, με στόχο η εφαρμογή να είναι διαθέσιμη από τον Μάιο του 2026.

Στο τραπέζι και η απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 16

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας πρόσφατα στη Νέα Υόρκη, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να ακολουθήσει το παράδειγμα χωρών όπως η Αυστραλία, εξετάζοντας ακόμη και την απαγόρευση της χρήσης κοινωνικών δικτύων από παιδιά κάτω των 16 ετών.

Η εφαρμογή μέτρων συναντά εμπόδια από τις ίδιες τις πλατφόρμες. Μεγάλες εταιρείες όπως το TikTok, η Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) και το X (πρώην Twitter) αποφεύγουν να αναλάβουν ευθύνη για την ταυτοποίηση ηλικίας, επιμένοντας ότι η διαδικασία ελέγχου είναι ευθύνη των χρηστών.

Παράλληλα, η Κομισιόν εξετάζει τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού μηχανισμού προστασίας ανηλίκων, με βάση τα εθνικά πρότυπα, ώστε το «Kids Wallet» να λειτουργήσει ως ενιαία ψηφιακή ταυτότητα για παιδιά σε όλη την ΕΕ μέχρι τα τέλη του 2026.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι υπογραμμίζουν ότι η εφαρμογή θα αποτελέσει «δικλίδα ασφαλείας για τις ελληνικές οικογένειες», προστατεύοντας τα παιδιά από διαδικτυακό εκφοβισμό, σεξουαλική εκμετάλλευση και παραπληροφόρηση.