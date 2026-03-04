Τι είναι η συστοιχία Patriot που μεταφέρεται στην Κάρπαθο

H συστοιχία Patriot που μεταφέρεται στην Κάρπαθο, αποτελεί μία από τις μονάδες που οι σύμμαχοι ζητούσαν επίμονα από την Ελλάδα την τελευταία διετία, να στείλει στην Ουκρανία.

Πρόκειται για ένα από τα συστήματα που προστατεύουν τον ελληνικό εναέριο χώρο, δημιουργώντας «ομπρέλα» άμυνας στην περιοχή και καλύπτοντας μεγάλα τμήματα της επικράτειας, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ.

Υπενθυμίζεται πως οι σύμμαχοι πίεζαν την Αθήνα να στείλει τη συστοιχία, ωστόσο η Ελλάδα επαναλάμβανε ότι δεν μπορεί να πειράξει την άμυνά της από την στιγμή που υπάρχουν ανάγκες και ενεργή απειλή.

Οι Patriot χαρακτηρίζονται ως σύστημα «μακρού πλήγματος» και όχι άμυνας σημείου, γεγονός που καθιστά την επιχειρησιακή τους αξία κρίσιμη για την ελληνική αεράμυνα.

Για τον λόγο αυτό, η Αθήνα έχει επαναλάβει σε όλα τα επίπεδα ότι, παρά τη σημαντική βοήθεια που έχει ήδη παράσχει στην Ουκρανία, δεν μπορεί να αποδυναμώσει την εθνική άμυνα σε μια περίοδο όπου η απειλή παραμένει ενεργή και οι ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων είναι αυξημένες.