Τι αλλάζει με τον Ε65: Πώς διαμορφώνεται ο χάρτης των μετακινήσεων

Στην κυκλοφορία δόθηκε το τελευταίο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65, μήκους 46 χιλιομέτρων, από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό, ολοκληρώνοντας έναν από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της χώρας και αλλάζοντας σημαντικά τις οδικές μετακινήσεις στη Δυτική και Κεντρική Ελλάδα.



Με την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου, τέθηκε πλέον σε πλήρη λειτουργία το σύνολο των 182,1 χιλιομέτρων του Ε65, που συνδέει τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι (ΠΑΘΕ) με την Εγνατία Οδό.

Αυτοκινητόδρομος Ε65: Τι αλλάζει στους χρόνους

Με την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου, μειώνονται αισθητά οι χρόνοι διαδρομής για χιλιάδες οδηγούς. Πλέον, η διαδρομή Αθήνα - Γρεβενά πραγματοποιείται πλέον σε περίπου 4 ώρες, ενώ βελτιώνεται αισθητά η πρόσβαση προς τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, ενισχύοντας τόσο την οδική ασφάλεια όσο και τις εμπορευματικές μεταφορές.

Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 έχει μήκος 182,1 χλμ. και συνδέει τον ΑΘΕ με την Εγνατία Οδό, ενισχύοντας τη συνοχή της χώρας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Διαθέτει την αναγκαία χωρητικότητα, ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου 2 λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση συν Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και έγινε εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη συνδέοντας την Ανατολική με την Δυτική Ελλάδα.

Σημαντικοί τουριστικοί προορισμοί όπως

τα Μετέωρα,

η Λίμνη Πλαστήρα,

το Καρπενήσι,

τα Τρίκαλα είναι πλέον προσβάσιμοι, γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια, ενώ μια νέα αναπτυξιακή δυναμική θα δοθεί σε όλη τη χώρα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε την προηγούμενη ημέρα στην τελετή των εγκαινίων: «Θα σταθώ σε όλα όσα αντανακλούν αυτοί οι αριθμοί στην καθημερινότητα των πολιτών. Ο παραγωγός δεν θα σπαταλά ώρες για να μεταφέρει τα προϊόντα του, ο οδηγός του φορτηγού δεν θα μετράει με αγωνία τις επικίνδυνες στροφές, η φοιτήτρια δεν θα βλέπει την απόσταση ως εμπόδιο για να επισκεφτεί το σπίτι της, οι επισκέπτες θα αυξάνονται. Ο Ε65 δεν είναι απλά μια υποδομή. Είναι το έργο το οποίο σπάει τη γεωγραφική απομόνωση δεκάδων πόλεων και χωριών κάνοντας πράξη την αδιαπραγμάτευτη δέσμευση της κυβέρνησης, την ισότιμη ανάπτυξη για όλους».