Θύμα εξαπάτησης του ρασοφόρου με τα ναρκωτικά η Ερρίκα Πρεζεράκου

Θύμα εξαπάτησης του ρασοφόρου, που συνελήφθη ως μέλος εγκληματικης οργάνωσης η οποία διακινούσε ναρκωτικές ουσίες, είχε πέσει η αντιπεριφερειάρχης Παιδείας Αττικής, Ερρίκα Πρεζεράκου.

Η Ερρίκα Πρεζεράκου μίλησε στο Action24 και είπε πως ο ρασοφόρος τής ζήτησε χρήματα, επικαλούμενος προβλήματα υγείας της μητέρας του. Μάλιστα, τόνισε πως την είχε προσεγγίσει αρχικά πριν από πέντε χρόνια, όταν αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας η ανιψιά της.

«Μου είπε ότι χρειάζεται χρήματα και εγώ ανησύχησα και τον πήρα τηλέφωνο για να δω εάν συμβαίνει. Ο άνθρωπος έκλαιγε στο τηλέφωνο, οπότε του έβαλα κάποια χρήματα» είπε μεταξύ άλλων η Ερρίκα Πρεζεράκου.

Ερρίκα Πρεζεράκου: Τι είπε για τον ρασοφόρο παλαιοημερολογίτη

«Τον άνθρωπο τον είχα συναντήσει δύο φορές σε λειτουργία, πριν από πέντε χρόνια, όταν είχα θέματα με την ανιψιά μου, την Αναστασία, που την χάσαμε.

Μέσα στις Μονές και στα Μοναστήρια που προσευχόμουν καθημερινά, με προσέγγισε ο άνθρωπος αυτός μέσα από τα social media και μου είπε ότι εάν θέλω, να κάνουμε μία προσευχή για την Αναστασία. Οπότε, εγώ πήγα δύο φορές εκεί, δεν είχαμε ξαναμιλήσει.

Όλα αυτά τα πέντε χρόνια δεν είχαμε επαφή και κάποια στιγμή, πριν από δύο μήνες, ξεκίνησε και μου λέει ότι χρειάζεται χρήματα. Του έβαλα κάποια χρήματα, ήταν μικρό το ποσό και την Πέμπτη που μας πέρασε, μου έστειλε αργά ένα μήνυμα, όπου μου έλεγε ότι η μητέρα του είναι στην εκκλησία, και ότι έχει πολύ σόβαρο πρόβλημα υγείας.

Μου είπε ότι χρειάζεται χρήματα και εγώ ανησύχησα και τον πήρα τηλέφωνο για να δω εάν συμβαίνει. Ο άνθρωπος έκλαιγε στο τηλέφωνο, οπότε του έβαλα κάποια χρήματα».

Οι διάλογοι του ρασοφόρου με την αρχηγό του κυκλώματος

Οι συνομιλίες του με τη 52χρονη φερόμενη ως αρχηγό της οργάνωσης, οι οποίες περιλαμβάνονται στη δικογραφία ρίχνουν φως στη δράση του παράνομου κυκλώματος, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η συνομιλία του με την 52χρονη αρχηγό:

- Τον βρήκες;

- Περίμενε καλέ! Τώρα βγήκα.

- Ωραία, πήγαινε εκεί στο στενό ενώ μιλάμε, θα σου πει από τον Τζόνι.

- Ναι

- Ένα BMW, τώρα τι χρώμα δε θυμάμαι.

- Εντάξει

- Άστο ανοιχτό για να μου πεις οκ.

- Περίμενε ναι

- Το αφήνω ανοιχτό το τηλέφωνο, άστο πήγαινε εσύ κάνε τη δουλειά σου.

Όταν ο ρασοφόρος πλησιάζει το αυτοκίνητο του πελάτη, τού δίνει τις ναρκωτικές ουσίες και ενημερώνει την αρχηγό ότι η αγοραπωλησία ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

- Βλέπεις;

- Ναι ένα γκρι

- Μπράβο. Από τον Τζόνι, δίνεις και φεύγεις.

Τη στιγμή που ο 46χρονος οδηγήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ομολόγησε ότι αποθήκευε εντός του χώρου και στη συνέχεια διακινούσε κοκαΐνη και κάνναβη.