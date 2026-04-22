Θρίλερ με την εξαφάνιση της 43χρονης στην Κρήτη: Το τελευταίο στίγμα του κινητού της, πού την αναζητούν

Σε μια εξαιρετικά σκοτεινή και περίπλοκη υπόθεση εξελίσσεται η εξαφάνιση της 43χρονης Ελευθερίας, μητέρας τριών παιδιών στην Κρήτη.

Τα ίχνη της 43χρονης αγνοούνται από το πρωί της περασμένης Κυριακής 19 Απριλίου.

Οι έρευνες των Αρχών εντείνονται, την ώρα που νέα δεδομένα περιπλέκουν ακόμη περισσότερο την υπόθεση, μετά τον εντοπισμό νεκρού του 39χρονου πρώην συντρόφου της στην περιοχή του Ηρακλείου.

Τον εντόπισε ο αδελφός του, ενώ στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής για την αυτοψία.

Οι Αρχές συνδέουν πλέον άμεσα το θάνατό του που αποδίδεται σε αυτοκτονία του, με την εξαφάνιση της γυναίκας, η οποία αγνοείται από το πρωί της Κυριακής.

Εξαφάνιση 43χρονης στην Κρήτη: Το τελευταίο στίγμα του κινητού της

Η 43χρονη, μητέρα τριών παιδιών, έφυγε από το σπίτι της στις Δαφνές αφήνοντας ένα σημείωμα όπου έγραφε «φεύγω και θα επιστρέψω σε λίγο», ωστόσο έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Το αυτοκίνητό της παραμένει άφαντο, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή του Προφήτη Ηλία και του όρους Γιούχτα.

Το τελευταίο στίγμα του κινητού της τηλεφώνου εξέπεμψε από την κεραία στην κορυφή του Γιούχτα, η οποία καλύπτει μια μεγάλη ακτίνα περίπου 10 χιλιομέτρων.

Η επιχείρηση εντοπισμού από την Αστυνομία και την Πυροσβεστική συνεχίζεται με αμείωτη ένταση στην ορεινή και αγροτική ζώνη, με την ανησυχία για την τύχη της γυναίκας να κορυφώνεται.

Οι αστυνομικοί κινούνται πλέον σε δύο βασικούς άξονες: αφενός να διαλευκάνουν τις συνθήκες θανάτου του άνδρα και αφετέρου να εντοπίσουν τη γυναίκα, με την αγωνία να κορυφώνεται για την τύχη της.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς εξετάζονται νέα στοιχεία, όπως δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, στην προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις για την τύχη της 43χρονης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ