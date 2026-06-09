Θήβα: Πάνω από 11 τόνοι απορριμμάτων απομακρύνθηκαν από σημείο κοντά σε ράγες

Σημαντική επιχείρηση καθαρισμού ολοκληρώθηκε στη Θήβα σε σημείο κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές, όπου είχαν συσσωρευτεί μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων και ογκωδών υλικών.

Από την περιοχή απομακρύνθηκαν συνολικά περίπου 11 τόνοι απορριμμάτων, στο πλαίσιο οργανωμένης δράσης αποκατάστασης του χώρου.

Συνεργασία φορέων για την αποκατάσταση του χώρου

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Δήμου Θηβαίων και του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης», το οποίο συμμετείχε μέσω του προγράμματος Cyclone Project.

Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η απομάκρυνση απορριμμάτων από επιβαρυμένα σημεία και η βελτίωση της εικόνας της περιοχής, αλλά και της ασφάλειας γύρω από κρίσιμες υποδομές μεταφορών.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών εντοπίστηκαν και απομακρύνθηκαν μπάζα, ογκώδη αντικείμενα και διάφορα εγκαταλελειμμένα υλικά, τα οποία είχαν συγκεντρωθεί σταδιακά με την πάροδο του χρόνου κοντά στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Πάνω από 11 τόνοι αποβλήτων απομακρύνθηκαν

Σύμφωνα με τα στοιχεία της επιχείρησης, ο συνολικός όγκος των απορριμμάτων που απομακρύνθηκαν ανήλθε σε περίπου 11,3 τόνους.

Η παρέμβαση κρίθηκε απαραίτητη τόσο για περιβαλλοντικούς λόγους όσο και για την ενίσχυση της ασφάλειας στη λειτουργία των σιδηροδρόμων.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό καθαρισμών και παρεμβάσεων σε σημεία με περιβαλλοντική επιβάρυνση, με στόχο την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και την προστασία υποδομών μεταφορών από κινδύνους που σχετίζονται με τη συσσώρευση απορριμμάτων.

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