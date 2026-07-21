Θήβα: Κεντρικός δρόμος χωριού κλείνει για να παίζουν παιδιά

Ο Σεραφείμ Δέδες, πρόεδρος κοινότητας Χωστίων, στη Θήβα, μίλησε στο Mega για την πρωτοβουλία να κλείνει για συγκεκριμένες ώρες τον κεντρικό δρόμο του χωριού, για να μπορούν να παίζουν τα παιδιά.

Το μέτρο στη Θήβα, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος, εφαρμόζεται από τις 21:30 έως τις 00:00, με το κυκλοφοριακό να επιλύνεται με άμεσες παρεμβάσεις της τελευταίας στιγμής.

Συγκεκριμένα, το μέτρο ελήφθη καθώς, όπως είπε ο ίδιος, το χωριό δεν διαθέτει παιδική χαρά για γραφειοκρατικούς λόγους, ένα πρόβλημα που δεν έχει επιλυθεί τα τελευταία οκτώ χρόνια.

Θήβα: Τι είπε ο πρόεδρος της κοινότητας για το μέτρο

«Το χωριό μας δεν έχει παιδική χαρά, έχει προγραμματιστεί από το 2017 μία παιδική χαρά η οποία, για γραφειοκρατικούς λόγους, δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα, διότι όπως ξέρετε γίνονται ενστάσεις, τα παρατάει ο εργολάβος. Έχουν περάσει 8 χρόνια και δεν έχουμε παιδική χαρά στο χωριό, έχουμε όμως την παραλία, τον Σαράντη, εκεί έχουμε παιδική χαρά και έχουμε καταφέρει να κλείσουμε τον παραλιακό δρόμο» ανέφερε αρχικά.

Στο χωριό όμως δεν έχουμε παιδική χαρά. Υπάρχει ο κεντρικός δρόμος. Είχαμε πάρει απόφαση ως Δημοτικό Συμβούλιο να μονοδρομήσουμε έναν δρόμο για να αποκαταστήσουμε κάπως την κατάσταση με τα παιδιά, ξεκαθάρισε ο Σεραφείμ Δέδες.

«Δεν το προχώρησε η δημοτική αρχή, αλλά στη συνέχεια έστειλα έγγραφο ότι πρέπει να κλείσει ο δρόμος από τις 21:30 έως τις 00:00 όπου τα παιδιά βγαίνουν έξω και παίζουν» πρόσθεσε ο πρόεδρος της κοινότητας στη Θήβα.

Καταλήγοντας, διευκρίνισε: «Το έχω ζητήσει από τη δημοτική αρχή και υλοποιήσαμε την επιθυμία των παιδιών. Αυτό γίνεται ελεγχόμενα, καθώς τα αυτοκίνητα περνούν δεξιά και αριστερά, πάντα όμως με γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών».