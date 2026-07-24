Θετικός στη λεπτοσπείρωση ο 56χρονος στη Ζάκυνθο – Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση

Θετικός στη λεπτοσπείρωση βρέθηκε ο 56χρονος που νοσηλεύεται διασωληνωμένος και σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Ζακύνθου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η διάγνωση επιβεβαιώθηκε με μοριακή εξέταση που έγινε σε εξειδικευμένο εργαστήριο στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι τώρα το περιστατικό αντιμετωπιζόταν ως ύποπτο κρούσμα.

Ο 56χρονος, ο οποίος είναι πατέρας δύο ανήλικων παιδιών και εργάζεται στον πρωτογενή τομέα, έχει παρουσιάσει πολυοργανική ανεπάρκεια. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει ιδιαίτερα σοβαρή.

Όπως είχε γίνει γνωστό, ο άνδρας είχε πυρετό για περίπου δέκα ημέρες, χωρίς να έχει απευθυνθεί σε νοσοκομείο για εξετάσεις. Στη συνέχεια η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και χρειάστηκε να εισαχθεί στην Εντατική.

Το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί στα τέσσερα κρούσματα λεπτοσπείρωσης που είχαν επιβεβαιωθεί στη Ζάκυνθο τον περασμένο Απρίλιο. Ένας από τους ασθενείς είχε χάσει τη ζωή του.

Η εξέλιξη προκαλεί ανησυχία στο νησί και επαναφέρει τη συζήτηση για τα μέτρα περιορισμού των τρωκτικών. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα προγράμματα μυοκτονίας που εφαρμόζουν η Περιφέρεια, ο Δήμος και οι ιδιώτες, καθώς και το κατά πόσο οι σχετικές παρεμβάσεις γίνονται έγκαιρα και με επαρκή κάλυψη.

Η λεπτοσπείρωση είναι βακτηριακή λοίμωξη που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο μέσω ούρων μολυσμένων ζώων, κυρίως όταν αυτά έρθουν σε επαφή με νερό, έδαφος ή επιφάνειες.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ News