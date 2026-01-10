Θεσσαλονίκη: Υπόθεση αρπαγής και σεξουαλικής κακοποίησης 13χρονης από 24χρονο – Της χορήγησε ναρκωτικά

Η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης εξιχνίασε υπόθεση αρπαγής 13χρονης και τέλεσης γενετήσιων πράξεων σε βάρος της από ενήλικα.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ένας 24χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία.

Η υπόθεση στη Θεσσαλονίκη

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, έπειτα από δήλωση εξαφάνισης 13χρονης, συγκροτήθηκε ειδική ομάδα για τον εντοπισμό της, η οποία την βρήκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης συνοδευόμενη από τον 24χρονο.

Η έρευνα έδειξε ότι η ανήλικη διέμενε στην οικία του δράστη, όπου τελέστηκαν γενετήσιες πράξεις και, σύμφωνα με καταγγελίες, της χορηγήθηκαν ναρκωτικές ουσίες.

Ο 24χρονος συνελήφθη και με τη σχηματισθείσα δικογραφία θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.