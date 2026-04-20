Θεσσαλονίκη: Υποχώρησε τοιχίο στους Στάβλους Παπάφη - Αυτοκίνητο έπεσε στο κενό

Καθίζηση τοιχίου, εν μέσω τεχνικών εργασιών, καταγράφηκε το πρωί της Δευτέρας (20/4) στην περιοχή του εργοταξίου για την ανάπλαση των Στάβλων Παπάφη, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ΕΡΤ και τοπικά μέσα ενημέρωσης, από την καθίζηση του τοιχίου στη συμβολή των οδών Αλοννήσου, Άνδρου και Ύδρας, ένα αυτοκίνητο έπεσε στο κενό, ενώ άλλα δύο κρεμάστηκαν στο χείλος του δρόμου.

Όπως έχει γίνει γνωστό, παράλληλα, υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω υποχώρησης του εδάφους, αφού έχει ήδη προκληθεί ένα όρυγμα ύψους 20 μέτρων.

Θεσσαλονίκη: Πώς έγινε η καθίζηση του τοιχίου

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η καθίζηση φαίνεται να συνδέεται με εργασίες εγκατάστασης οπτικών ινών που βρίσκονταν σε εξέλιξη στην περιοχή και προκάλεσαν βλάβη σε αγωγό της ΕΥΑΘ, καθώς υπήρξε διάτρησή του.

Κατέρρευσαν μάλιστα και τα προστατευτικά μεταλλικά τοιχία που υπήρχαν στα όρια του εργοταξίου, ενώ μία κολόνα ηλεκτρισμού έχει κυριολεκτικά βυθιστεί, παίρνοντας επικίνδυνη κλίση. Τρία ακόμη οχήματα κινδυνεύουν να βρεθούν στο κενό.

Οι αρχές προχώρησαν άμεσα στον αποκλεισμό των οδών Σιδηροκάστρου, Αλοννήσου και Κύθνου, ενώ επί τόπου βρίσκεται και κλιμάκιο του δήμου Θεσσαλονίκης, πραγματοποιώντας αυτοψία για την αποτίμηση της κατάστασης.

Οπως αναφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής υπάρχει διακοπή νερού. Στο εργοτάξιο βρίσκεται ήδη κλιμάκιο του δήμου Θεσσαλονίκης πραγματοποιώντας αυτοψία για την αποτίμηση της κατάστασης.

Με πληροφορίες από parallaxi, ΕΡΤ, voria