Θεσσαλονίκη: Ξήλωσαν και εξαφάνισαν τη μαρμάρινη πλάκα για τις κακοποιημένες γυναίκες από τη Νέα Παραλία

Άγνωστοι μέχρι ώρας δράστες ξήλωσαν και εξαφάνισαν τη μαρμάρινη πλάκα που τοποθετήθηκε πριν από λίγες ημέρες στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης για τις κακοποιημένες γυναίκες και τα θύματα των γυναικοκτονιών.

Η πλάκα τοποθετήθηκε στο σημείο έπειτα από πρωτοβουλία του Σοροπτιμιστικού Ομίλου «Βυζάντιο» Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα του δήμου, στη μνήμη των γυναικών που έπεσαν θύματα ενδοοικογενειακής βίας, κακοποιήθηκαν και έχασαν τη ζωή τους από τους συντρόφους τους.

Φωτ.:emakedonia.gr

Μερικές ημέρες μετά την τοποθέτησή της, άγνωστοι φρόντισαν να την ξηλώσουν και να την εξαφανίσουν μαζί με τα στηρίγματα από το σημείο όπου βρισκόταν, ανάμεσα στα αγάλματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει κατατεθεί μήνυση κατά αγνώστων από τον Σοροπτιμιστικό Όμιλο «Βυζάντιο» Θεσσαλονίκης. Αναφορικά με το συμβάν, η πρώην πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Συλλόγου Ελλάδος, Μαίρη Σαμαρτζίδου, δήλωσε στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι το επόμενο διάστημα και σε συνεργασία με τη δημοτική αρχή, η μαρμάρινη πλάκα θα επανατοποθετηθεί στο ίδιο σημείο.

«Υπάρχουν κάποιοι μισογύνηδες, μυστικοί αρουραίοι της νύχτας που εξαφάνισαν την πλάκα που τοποθετήσαμε στη μνήμη των κακοποιημένων γυναικών και των θυμάτων των γυναικοκτονιών», δήλωσε η κ.Σαμαρτζίδου και πρόσθεσε, πως η επόμενη θα έχει γραμμένο το μήνυμα τόσο στα ελληνικά, όσο και στα αγγλικά προκειμένου να γνωρίζουν και οι τουρίστες από το εξωτερικό, που επισκέπτονται την πόλη, το περιεχόμενο της πλάκας.