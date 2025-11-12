Θεσσαλονίκη: Τρία χρόνια φυλάκιση με αναστολή σε 40χρονη για κακοποίηση του βρέφους της

Σε ποινή φυλάκισης τριών ετών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης μια 40χρονη γυναίκα, η οποία κρίθηκε ένοχη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος του βρέφους της, πράξη που είχε ως αποτέλεσμα μόνιμες βλάβες στην υγεία του.

Το παιδί, που γεννήθηκε πρόωρα την 1η Απριλίου 2019 και χρειαζόταν οξυγόνο στο σπίτι, φέρεται να υπέστη υποσιτισμό και επανειλημμένη κακοποίηση μέσα στους πρώτους μήνες της ζωής του. Οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι γιατροί που το παρακολουθούσαν εντόπισαν σοβαρές παραλείψεις στη φροντίδα του, ενώ μέσα στους επόμενους μήνες το βρέφος μεταφέρθηκε διαδοχικά σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης με κατάγματα, αιματώματα και εγκεφαλικό οίδημα.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι βλάβες χαρακτηρίστηκαν απειλητικές για τη ζωή του παιδιού και προκάλεσαν κινητική αναπηρία, προβλήματα όρασης και αναπτυξιακές διαταραχές.

Η 40χρονη, η οποία ζήτησε συγγνώμη από το δικαστήριο, υποστήριξε ότι το κάταγμα στο πόδι του παιδιού προκλήθηκε «κατά λάθος» την ώρα που το τάιζε, αρνούμενη όλες τις άλλες κατηγορίες. Ο πατέρας και η γιαγιά του παιδιού είχαν αρχικά κατηγορηθεί, ωστόσο απαλλάχθηκαν λόγω έλλειψης στοιχείων.

Η επιμέλεια του παιδιού είχε δοθεί στη γιαγιά, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι η μητέρα εξακολουθούσε να επισκέπτεται καθημερινά το σπίτι όπου έμενε το παιδί.

Κατά την αγόρευσή της, η εισαγγελέας έκανε λόγο για «δολοφονικές επιθέσεις» εναντίον του βρέφους, υπογραμμίζοντας πως η κατηγορούμενη «δεν έδειξε καμία ευαισθησία για το παιδί της». «Δεν είδα καμία αγάπη μάνας προς το παιδί», τόνισε χαρακτηριστικά, ζητώντας την ενοχή της.

