Θεσσαλονίκη: Τρανς άτομο βρέθηκε νεκρό σε φωταγωγό

Νεκρό, υπό συνθήκες που ακόμα διερευνώνται, εντοπίστηκε ένα τρανς άτομο σε φεγγίτη εμπορικού κέντρου στην οδό Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη, όπως γνωστοποίησε σχετικά το «Thessaloniki Pride - Φεστιβάλ Υπερηφάνειας».

Το «Thessaloniki Pride - Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Θεσσαλονίκης», με σχετική του ανακοίνωση, ζητά «πλήρη, άμεση και διαφανή διερεύνηση της υπόθεσης, χωρίς βιαστικά συμπεράσματα και χωρίς να αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου του εγκλήματος με ρατσιστικό κίνητρο».

«Για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, και ιδιαίτερα για τα τρανς και φυλοδιαφορετικά άτομα, η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε μια δολοφονία και σε μια αυτοχειρία που γεννιέται μέσα από τη συνεχή κοινωνική κακοποίηση είναι συχνά τραγικά θολή» συμπληρώνει το Thessaloniki Pride για τον εντοπισμού σορού του τρανς ατόμου.

Τρανς άτομο εντοπίστηκε νεκρό στη Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση του Thessaloniki Pride

«Με βαθιά θλίψη και οργή πληροφορηθήκαμε τον εντοπισμό της σορού ενός τρανς ατόμου σε φεγγίτη εμπορικού κέντρου στην οδό Τσιμισκή, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Γι’ αυτό και απαιτούμε πλήρη, άμεση και διαφανή διερεύνηση της υπόθεσης, χωρίς βιαστικά συμπεράσματα και χωρίς να αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου του εγκλήματος με ρατσιστικό κίνητρο.

Για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, και ιδιαίτερα για τα τρανς και φυλοδιαφορετικά άτομα, η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε μια δολοφονία και σε μια αυτοχειρία που γεννιέται μέσα από τη συνεχή κοινωνική κακοποίηση είναι συχνά τραγικά θολή. Όταν μια κοινωνία επιτίθεται καθημερινά στις ταυτότητές μας, στα δικαιώματά μας και στην αξιοπρέπειά μας, τότε συνδιαμορφώνει τις συνθήκες που οπλίζουν είτε το χέρι του δράστη είτε την απόγνωση του ίδιου του θύματος.

Παρά την επίφαση προόδου και τις πρόσφατες θεσμικές εξελίξεις, η καθημερινότητα για πολλά ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στην Ελλάδα παραμένει ασφυκτική. Τα τρανς άτομα βιώνουν συστηματικά αποκλεισμούς, παρενόχληση, άρνηση υπηρεσιών, εξευτελιστικό misgendering από ιδιώτες και δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σοβαρά εμπόδια στην εργασία και την επιβίωση.

Πολύ συχνά, η αποκάλυψη του deadname μέσα από νομικά έγγραφα αρκεί για να ακυρωθούν προσλήψεις, να χαθούν ευκαιρίες και να παγιωθεί μια συνθήκη φτώχειας και επισφάλειας. Αυτή η θεσμική και κοινωνική τρανσφοβία δεν είναι αφηρημένες λέξεις σε χαρτιά, μεταφράζεται σε πραγματικό φόβο, πραγματικό αποκλεισμό και πραγματική βία στους δρόμους της πόλης μας.

Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει αυτή η βία. Ακόμα εκτυλίσσεται δικαστικά η περίπτωση της τρανσφοβικής επίθεσης του 2024 στην Πλατεία Αριστοτέλους, όταν όχλος επιτέθηκε δημόσια σε δύο κουήρ άτομα στο κέντρο της πόλης με την τελευταία δικάσιμο στις 18 Ιουνίου 2026 να παίρνει άλλη μια αναβολή για έξι μήνες.

Τέτοια περιστατικά δεν είναι «μεμονωμένα». Είναι η κορυφή ενός κλίματος μίσους που καλλιεργείται στον δημόσιο λόγο, νομιμοποιείται μέσα από τη σιωπή και αναπαράγεται από θεσμούς που εξακολουθούν να μας αντιμετωπίζουν ως λιγότερο άξιες ζωές.

Ο εξευτελισμός, δυστυχώς, δεν σταματά ούτε μετά τον θάνατο μας. Είδαμε πρόσφατα τον διαδικτυακό τρανσφοβικο λόγο κάτω από post και άρθρα σχετικά με τον θάνατο της Θεσσαλονικιάς Νικόλ, την κοινωνία και τους θεσμούς να αρνούνται να σεβαστούν την ταυτότητα φύλου τρανς ανθρώπων ακόμη και μετά θάνατον. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Η αξιοπρέπεια μας δεν θα έπρεπε να αναστέλλεται ούτε στη ζωή ούτε στον θάνατο!

Κάθε φορά που χάνεται μια ΛΟΑΤΚΙ+ ζωή, είτε από άμεση βία είτε επειδή ένα εχθρικό σύστημα την έσπρωξε στην απόγνωση, η ευθύνη δεν είναι μόνο ατομική. Είναι και κοινωνική και κρατική. Πενθούμε το άτομο που χάθηκε. Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν θα σωπάσουμε μέχρι να υπάρξει αλήθεια, δικαιοσύνη και λογοδοσία και θρηνούμε, για κάθε φορά που σηκώσαμε το κεφάλι να μετρηθούμε και μας βρήκαμε μια λιγότερη».

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