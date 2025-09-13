Θεσσαλονίκη: Τον τσίμπησε έντομο και έχασε τις αισθήσεις του - Πώς σώθηκε

Σοβαρή αλλεργική αντίδραση υπέστη 51χρονος, στη Θεσσαλονίκη, μετά από τσίμπημα εντόμου.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ στα social, η αντίδραση εξελίχθηκε σε αλλεργικό σοκ, με καρδιαγγειακή κατάρρευση και απώλεια αισθήσεων.

Για τη διάσωση του ασθενούς χορηγήθηκε άμεσα οξυγόνο, υγρά iv και αδρεναλίνη ενδομυϊκά, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα αντιμετώπισης αλλεργικού σοκ.

Ο ασθενής στη συνέχεια σταθεροποιήθηκε αιμοδυναμικά, απέκτησε ικανοποιητικό επίπεδο συνείδησης και διακομίσθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση και παρακολούθηση.

Στο συμβάν επιχείρησε ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μια Κινητή Ιατρική Μονάδα με γιατρό και συνολικά 4 διασώστες ΕΚΑΒ.