Θεσσαλονίκη: Την Τετάρτη απολογείται ο 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του πατέρα του

Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη έλαβε ο 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του, στο Τριάδι Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, όπως επίσης για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το έγκλημα αποκαλύφθηκε, όταν η κόρη του θύματος εντόπισε τον πατέρα της νεκρό στο ημιυπόγειο της μονοκατοικίας όπου διέμενε. Στον επάνω όροφο βρήκε τον 30χρονο αδελφό της που -κατά πληροφορίες- βρισκόταν σε κατάσταση σύγχυσης. Ο ίδιος φαίνεται να της αποκάλυψε πως είχε σκοτώσει τον πατέρα τους, το προηγούμενο βράδυ.

Στο σημείο, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα κατσαβίδι και έναν αναδιπλούμενο σουγιά, ενώ από τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης προέκυψε ότι το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι.

Προανακριτικά, ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε καταναλώσει ποσότητα ηρεμιστικών και ναρκωτικών ουσιών, εξαιτίας των οποίων δεν είναι σε θέση να ανακαλέσει στη μνήμη του τα πραγματικά περιστατικά που προηγήθηκαν και οδήγησαν στην εις βάρος του αποδιδόμενη ανθρωποκτονία. Σε έρευνα στο δωμάτιό του βρέθηκαν ρούχα με ίχνη αίματος και δύο κουτιά με ναρκωτικά χάπια (χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή).

