Θεσσαλονίκη: Θύμα εξαπάτησης έπεσε 70χρονη – Επιτήδειοι έκλεψαν τιμαλφή μισού εκατομμυρίου ευρώ

Απατεώνες κατάφεραν να αποσπάσουν από 70χρονη στη Θεσσαλονίκη χρυσές λίρες, κοσμήματα και μετρητά συνολικής αξίας περίπου μισού εκατομμυρίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Πανοράματος.

Η υπόθεση απάτης στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με την 70χρονη, μέλος της συμμορίας την παραμονή των Χριστουγέννων, της τηλεφώνησε στο σταθερό της τηλέφωνο και προσποιήθηκε τον υπάλληλο ηλεκτρικής ενέργειας.

Της είπε ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος στο σπίτι της και πρέπει να βγάλει εκτός της οικίας ό,τι κοσμήματα, λίρες και χρήματα έχει ώστε να μην καταστραφούν από την διαρροή του ρεύματος.

Η γυναίκα υπάκουσε σε όσα της ζήτησαν και έβαλε όλα τα τιμαλφή σε νάιλον σακούλες και τις άφησε στην εξώπορτα της οικίας της, σύμφωνα με τις οδηγίες του απατεώνα. Τότε άλλο μέλος της συμμορίας πήρε τις σακούλες και έφυγε πεζός.

Η γυναίκα όταν αντιλήφθηκε ότι έπεσε θύμα απατεώνων, ενημέρωσε την αστυνομία και όπως κατέθεσε στους αξιωματικούς της Ασφάλειας Πυλαίας – Χορτιάτη, στις σακούλες είχε τοποθετήσει 453 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ και 10.000 ευρώ σε μετρητά.

Κλιμάκια της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης κατάφεραν και ταυτοποίησαν τους δράστες και σήμερα συνέλαβαν τρία από τα τέσσερα μέλη της σπείρας.

Εντούτοις, δεν εντοπίστηκαν στην κατοχή τους, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, οι λίρες, τα κοσμήματα και τα χρήματα της 70χρονη γυναίκας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ