Θεσσαλονίκη: «Θα μπορούσα να μην ζω τώρα» - Τι ανέφερε η γυναίκα που τραυματίστηκε από ψευδοροφή

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται η 45χρονη γυναίκα, που τραυματίστηκε το Σάββατο όταν έπεσε πάνω της τμήμα της οροφής καταστήματος σε εμπορικό κατάστημα, στη Θεσσαλονίκη.

Η 45χρονη δήλωσε την πρόθεσή της να κινηθεί νομικά εις βάρος όλων των υπεύθυνων για το ατύχημα.

Τι ανέφερε η γυναίκα που τραυματίστηκε στη Θεσσαλονίκη

«Έπεσε η οροφή στο κεφάλι μου. Θυμάμαι τον κόσμο που ήταν μαζεμένος τριγύρω μου και με βοηθούσε. Εγώ δεν κατάλαβα. Ξαφνικά μαύρισαν όλα, βρέθηκα κάτω και μου είπαν ότι έπεσε η οροφή. Μετά γιατροί μου έδειξαν την οροφή πώς ήταν και αυτά. Δηλαδή εγώ δεν μπόρεσα καν να την δω εκείνη την ώρα» περιγράφει η γυναίκα μιλώντας στο MEGA.

«Τώρα περιμένω στο νοσοκομείο να μου φέρουνε νάρθηκα στην πλάτη. Θα το φοράω τουλάχιστον 4 μήνες. Θα μπορούσα άνετα να μην ζω τώρα», ανέφερε.

«Είναι τραγικό. Και πριν από μένα είχαν πάρει νερά δύο παιδάκια δίπλα μου. Δηλαδή μπορεί να ήταν 7, 8 χρονών. Δηλαδή πώς δεν έπεσε πάνω στα παιδάκια να τα σκοτώσει κιόλας που είναι και πιο μικροσκοπικά, ετσι; Ευτυχώς που έπεσε σε μένα. Εννοείται ότι θα κινηθώ νομικά. Σε όλους τους υπεύθυνους. Όποιος θα είναι, η κατασκευαστική φταίει, ο κόσμος φταίει, δεν ξέρω ποιος φταίει γι' αυτό το πράγμα. Εμένα μου έχει διαλύσει το πρόσωπό μου αυτή την στιγμή και είμαι 45 χρόνων» καταλήγει η γυναίκα.