Θεσσαλονίκη: Τεχνικό πρόβλημα στο Intercity για Αθήνα - Αναχώρησε με 1,5 ώρα καθυστέρηση

Η αμαξοστοιχία IC53 της Hellenic Train, με προορισμό την Αθήνα, αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη με καθυστέρηση 93 λεπτών λόγω τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε στο τροχαίο υλικό τη στιγμή της προγραμματισμένης αναχώρησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, ελήφθησαν άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση της βλάβης, ενώ καταβλήθηκε προσπάθεια συντονισμού με τον διαχειριστή υποδομής, από τον οποίο σημειώθηκε καθυστέρηση στις διαδικασίες αλλαγής του τροχαίου υλικού. Το προσωπικό έδωσε προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των 148 επιβατών, προσφέροντάς τους νερά και σνακ κατά την αναμονή.

Η Hellenic Train υπενθυμίζει ότι, βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2021/782, οι επιβάτες δικαιούνται αποζημίωση ίση με το 25% της αξίας του εισιτηρίου τους.

Η διαδικασία αποζημίωσης έχει ως εξής:

Εισιτήρια που εκδόθηκαν από εκδοτήρια και πληρώθηκαν με μετρητά: Η αποζημίωση παρέχεται μόνο από ενεργά εκδοτήρια.

Εισιτήρια αγορασμένα με κάρτα (από εκδοτήρια, webticketing ή εφαρμογή):

Οι κάτοχοι μπορούν να απευθυνθούν σε εκδοτήριο σταθμού, ή

Να υποβάλουν γραπτό αίτημα μέσω της φόρμας παραπόνων/αιτημάτων, αναφέροντας τον αριθμό του εισιτηρίου (ή επισυνάπτοντας το pdf/φωτογραφία του), ώστε το αντίτιμο να επιστραφεί στην κάρτα πληρωμής.

Για αναλυτικές πληροφορίες και αιτήσεις αποζημίωσης, οι επιβάτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Hellenic Train ή να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών. Η εταιρεία ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία του.



