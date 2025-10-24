Θεσσαλονίκη: Συνταξιούχος έκοψε μικρό κλαδί από παρτέρι νοσοκομείου και βρέθηκε στα κρατητήρια

Απίστευτη ταλαιπωρία βίωσε συνταξιούχος επειδή έκοψε από παρτέρι νοσοκομείου ένα μικρό κλαδί δεντρολίβανου.

Σύμφωνα με το Mega, ο άνδρας βρισκόταν στο νοσοκομείο, γιατί είχε επισκεφτεί έναν συγγενή του.

Καθώς έκανε βόλτα, έκοψε το κλαδάκι από το παρτέρι, ωστόσο ο σεκιούριτι του νοσοκομείου τον είδε και τον κατηγόρησε για κλοπή δημόσιας περιουσίας.

Ο άνδρας συνελήφθη και ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, με αποτέλεσμα να παραμείνει στα κρατητήρια για 7 ώρες.

Μετά από ενημέρωση του εισαγγελέα, ο συνταξιούχος αφέθηκε ελεύθερος, ενώ το νοσοκομείο δεν θέλησε να δώσει περισσότερη έκταση στο συμβάν.