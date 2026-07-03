Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο κεντρικός λιμενάρχης για ενδοοικογενειακή βία

Για ενδοοικογενειακή βία συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης (2/7) ο κεντρικός λιμενάρχης στη Θεσσαλονίκη, μετά από καταγγελία της συζύγου του.

Πληροφορίες του Mega κάνουν λόγο πως η σύζυγος του κεντρικού λιμενάρχη στη Θεσσαλονίκη τηλεφώνησε στις αρχές με το πρόσχημα ότι δέχθηκε βία από τον σύζυγό της, και άμεσα έσπευσαν στο σημείο αστυνομικές δυνάμεις.

Ειδικότερα, στο σπίτι μετέβησαν αστυνομικοί από το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου και συνέλαβαν τον Λιμενάρχη, με την υπόθεση να μεταβιβάζεται πλέον στο Ναυτοδικείο.

Θεσσαλονίκη: Στο Αστυνομικό Τμήμα ο κεντρικός κιμενάρχης

Οι ίδιες αναφορές του τηλεοπτικού σταθμού διευκρινίζουν πως ο κεντρικός λιμενάρχης, στη Θεσσαλονίκη, υπηρετεί με τον βαθμό του πλοιάρχου στο Λιμενικό Σώμα.

Ο άνδρας κρατείται στο αστυνομικό τμήμα με τη διαδικασία του αυτοφώρου.