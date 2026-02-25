Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο 47χρονος που απέδρασε από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ο 47χρονος που απέδρασε από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλευόταν φρουρούμενος.

Ο άνδρας διέφυγε το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας από το νοσοκομείο, προκαλώντας κινητοποίηση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 47χρονος συνελήφθη το προηγούμενο Σάββατο σε εκτέλεση εντάλματος, έπειτα από καταδικαστική απόφαση εις βάρος του. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 4 ετών και 7 μηνών για διακεκριμένη κλοπή, διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών και αντίσταση.

Μία ημέρα μετά τη σύλληψή του, επικαλέστηκε πρόβλημα υγείας και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο για ιατρικές εξετάσεις, με τους γιατρούς να κρίνουν αναγκαία τη νοσηλεία του. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατάφερε να αποδράσει από το μπαλκόνι του θαλάμου όπου κρατούνταν.

Έκτοτε βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό του, η οποία ολοκληρώθηκε με τη σύλληψή του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ