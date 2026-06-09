Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη γιατρός για παρενόχληση 15χρονου

Στη σύλληψη γιατρού προχώρησε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, μετά από καταγγελία ότι προχώρησε σε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου, κατά τη διάρκεια εξέτασης.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η πράξη φέρεται να τελέστηκε το προηγούμενο 24ωρο σε διαγνωστικό κέντρο της πόλης.

Ο ανήλικος απευθύνθηκε στην μητέρα του με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταγγελία στην Αστυνομία.

Η υπόθεση στη Θεσσαλονίκη

Η καταγγελία ερευνήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης που συνέλαβαν τον 74χρονο γιατρό. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, ο ανήλικος εξετάστηκε παρουσία παιδοψυχολόγου.

Κατά πληροφορίες, ο 15χρονος φαίνεται να κατέθεσε ότι υπέστη θωπείες σε απόκρυφη περιοχή.

Ο 74χρονος οδηγήθηκε στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης που τον απήγγειλε κατηγορία για κατάχρηση ανηλίκου (άνω των 14 ετών), πράξη που τελέστηκε από γιατρό. Τον παρέπεμψε να απολογηθεί σε ανακριτή και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

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