Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 51χρονος άνδρας για τη φωτιά στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Δερβενίου

Συνελήφθη ένας 51χρονος άνδρας από τις αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Δερβενίου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την προανάκριση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕΕ) Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ο 51χρονος άνδρας φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά από αμέλεια, κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών με τη χρήση καταστροφέα.

Στη συνέχεια η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα, λαμβάνοντας μεγάλες διαστάσεις, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης.

Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, από την αρχή του έτους έχουν επιβληθεί 596 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 833.993,42 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 214 συλλήψεις για πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 188 αφορούσαν περιπτώσεις αμέλειας και οι 26 περιπτώσεις πρόθεσης.

Σε επιφυλακή η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για εστίες φωτιάς

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας στην άμεση απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Παράλληλα, το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και καλεί τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυρασφάλειας, αποφεύγοντας εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ