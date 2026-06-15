Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος Βούλγαρος για κατασκοπεία

Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη ένας 35χρονος Βούλγαρος, το βράδυ του Σαββάτου, με την κατηγορία της κατασκοπείας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία πολίτη στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύλληψη 35χρονου στη Θεσσαλονίκη για κατασκοπεία

Ειδικότερα, ο πολίτης ενημέρωσε την αστυνομία ότι ο άνδρας πετούσε τηλεχειριζόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στην περιοχή. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τον εντόπισαν και κατά τον έλεγχο διαπίστωσαν ότι δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια χειριστή.

Στο όχημά του βρέθηκε το drone, ενώ από την εξέταση του υλικού που ήταν αποθηκευμένο στη μνήμη του εντοπίστηκε θερμική φωτογραφία των εγκαταστάσεων του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη, στην Καλαμαριά.

Σε βάρος του 35χρονου σχηματίστηκε δικογραφία, με την οποία αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ