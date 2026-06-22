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Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο δύο ανήλικες μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Μία 21χρονη συνελήφθη με την κατηγορία ότι πούλησε αλκοόλ στις ανήλικες

The LiFO team
The LiFO team
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΗΛΙΚΕΣ ΑΛΚΟΟΛ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΛΛΗΨΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
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Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκαν δύο 15χρονες, έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ.

Το αλκοολούχο ποτό φέρεται να προμηθεύτηκαν από κατάστημα ψιλικών στη περιοχή της Νεάπολης.

Συνελήφθη 21χρονη στη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση

Μαζί με τις δύο 15χρονες βρισκόταν μία ακόμη ανήλικη, ενώ για την υπόθεση συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης – Συκεών μία εργαζόμενη στο κατάστημα, 21 ετών, η οποία κατηγορείται ότι πούλησε το αλκοόλ στις τρεις νεαρές.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί διάθεσης αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους.

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