Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 15χρονη μετά από υπερβολική δόση αλκοόλ

Στο νοσοκομείο κατέληξε μία 15χρονη, μετά από υπερβολική δόση αλκοόλ σε κατάστημα στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα ξημερώματα της Κυριακής, η ανήλικη μεταφέρθηκε σε κατάσταση μέθης σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Όπως έγινε γνωστό, η ανήλικη βρισκόταν σε μεζεδοπωλείο στο κέντρο της πόλης, όταν κατανάλωσε σημαντική ποσότητα αλκοόλ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Οι Αρχές μετά το περιστατικό, προχώρησαν στη σύλληψη του 53χρονου ιδιοκτήτη του καταστήματος, καθώς σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικο που δε συνοδευόταν από ενήλικο.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η 15χρονη είναι καλά στην υγεία της.

Με πληροφορίες από thestival.gr