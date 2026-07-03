Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η 72χρονη Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα.

Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, υπολείμματα των μηχανισμών που χρησιμοποιήθηκαν, αλλά και τηλεφωνικές επικοινωνίες, επιχειρώντας να εντοπίσουν τα πρόσωπα που συμμετείχαν στις επιθέσεις. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, στο μικροσκόπιο έχει μπει πλέον και το ενδεχόμενο εμπλοκής τέταρτου ατόμου, το οποίο φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο.

Μέχρι στιγμής, οι έρευνες στρέφονται σε τουλάχιστον τρία πρόσωπα που φέρονται να κινήθηκαν με δύο δίκυκλα. Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν στην επίθεση υπήρξε και τέταρτος συνεργός, πριν ή μετά την τοποθέτηση των εμπρηστικών μηχανισμών.

Τα ευρήματα που εξετάζουν οι αρχές

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται, μεταξύ άλλων, ένα κομμάτι μονωτικής ταινίας και ένα μικρού κυβισμού δίκυκλο που εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή. Οι αρχές αναζητούν αποτυπώματα και γενετικό υλικό, ώστε να διασταυρωθούν με τα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας.

Κρίσιμο θεωρείται και το οπτικό υλικό που έχει συλλεχθεί από την περιοχή. Σε βίντεο έχουν καταγραφεί οι λάμψεις από τις δύο διαδοχικές εκρήξεις, με τη δεύτερη να αποδεικνύεται μοιραία, καθώς η Βάγια Νέστορα και η κόρη της βρίσκονταν πολύ κοντά στο σημείο.

Η 72χρονη υπέκυψε στα τραύματά της λίγες ώρες αργότερα. Η Αφροδίτη Νέστορα τραυματίστηκε στο πρόσωπο, στα χέρια και στα πόδια και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάστασή της χαρακτηρίζεται σταθερή και ελεγχόμενη, ωστόσο παραμένει άγνωστο πότε θα πάρει εξιτήριο.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν επίσης ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, Παναγιώτης Νέστορας, και δύο ένοικοι της πολυκατοικίας. Ο Παναγιώτης Νέστορας πήρε εξιτήριο, όπως και ένας από τους δύο ενοίκους, ενώ μία γυναίκα παραμένει για παρακολούθηση στην Καρδιολογική.

«Να είναι η τελευταία τέτοια απώλεια»

Μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο, ο Παναγιώτης Νέστορας δήλωσε ότι πιστεύει πως η Δημοκρατία έχει τη δύναμη να εντοπίσει τους δράστες και να τους οδηγήσει σε δίκαιη δίκη. «Θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία. Τέτοια χτυπήματα είναι ύπουλα, άνανδρα, δείχνουν μίσος για όλους μας», ανέφερε.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, τόνισε, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ότι οι επιθέσεις αυτές δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως συμβολικές ενέργειες, καθώς μπορούν να κοστίσουν ανθρώπινες ζωές.

Η ίδια σημείωσε ότι οι αστυνομικοί δίνουν «αγώνα δρόμου» για να φτάσουν σε όλους τους εμπλεκόμενους, διευκρινίζοντας πάντως ότι, προς το παρόν, δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιτρέπουν ανακοινώσεις για ταυτοποιήσεις. Εκτίμησε, ωστόσο, ότι τα επόμενα 24ωρα μπορεί να υπάρξουν αποτελέσματα στην έρευνα.

Στη Θεσσαλονίκη μετέβη και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος συμμετείχε σε κλειστή σύσκεψη στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης με ανώτατα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο υπουργός ενημερώθηκε για την πορεία των ερευνών, είδε κρίσιμα αποσπάσματα από το βιντεοληπτικό υλικό και ενημερώθηκε για τα ευρήματα από τους εμπρηστικούς μηχανισμούς. Παράλληλα, έδωσε οδηγίες για τα επόμενα βήματα των ερευνών.

Αποκατάσταση των ζημιών στην πολυκατοικία

Την ίδια ώρα, στην πολυκατοικία όπου σημειώθηκε η επίθεση βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης των ζημιών. Στο σημείο βρέθηκε και ο συντονιστής του γραφείου του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Γιάννης Παπαγεωργίου.

Για την υπόθεση τοποθετήθηκε και ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, χαρακτηρίζοντας την επίθεση εγκληματική ενέργεια και όχι πράξη διαμαρτυρίας.

Όπως είπε, οι δράστες δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως ακτιβιστές, αλλά ως κοινοί εγκληματίες.

Οι έρευνες συνεχίζονται με επίκεντρο τα εργαστηριακά ευρήματα, το υλικό από κάμερες ασφαλείας και τις επικοινωνίες που ενδέχεται να βοηθήσουν τις αρχές να εντοπίσουν τόσο τους φυσικούς αυτουργούς όσο και πιθανούς συνεργούς.