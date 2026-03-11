Θεσσαλονίκη: Στο «Ιπποκράτειο» νοσηλεύεται 10χρονο παιδάκι που υπέστη ανακοπή

Καρδιακή ανακοπή υπέστη το απόγευμα της Τετάρτης 10χρονο παιδάκι στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο στην Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο έσπευσαν γιατρός και διασώστες του ΕΚΑΒ, που εφάρμοσαν άμεσα πρωτόκολλο Εξειδικευμένης Υποστήριξης Ζωής.

Το παιδί επανήλθε και, αφού σταθεροποιήθηκε αρχικά, διακομίσθηκε με ασφάλεια στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στο συμβάν επιχείρησαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο μια Κινητή Ιατρική Μονάδα με τη συμμετοχή τεσσάρων διασωστών και ενός γιατρού ΕΚΑΒ.