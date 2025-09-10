Θεσσαλονίκη: Στο χειρουργείο 13χρονος μετά από άγριο ξυλοδαρμό σε πάρκο

Στο νοσοκομείο «Γεννηματά» στη Θεσσαλονίκη, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ένας 13χρονος μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα το βράδυ της Τρίτης, όταν ο ανήλικος βρισκόταν με την παρέα του σε πάρκο, στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Ο 13χρονος σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε πάει να συναντήσει φίλους του στο πάρκο, όταν ξαφνικά δέχθηκε άγρια επίθεση με σίδερα από ομάδα κουκουλοφόρων

Οι δράστες επιτέθηκαν και στα υπόλοιπα παιδιά της παρέας του, όμως πρόλαβαν και έτρεξαν για να ξεφύγουν.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» όπου και νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, ενώ ήδη έχει υποβληθεί σε χειρουργείο

«Ήρθαν με μηχανάκια, σταμάτησαν και άρχισαν και τον χτυπούσαν», ανέφερε ο πατέρας του θύματος μιλώντας MEGA.

Αξίζει να σημειωθεί πως γείτονες στο πάρκο άκουσαν τις φωνές και κάλεσαν τις Αρχές, ενώ κατά τις ίδιες πληροφορίες μέχρι στιγμής έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός 18χρονου.