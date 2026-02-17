Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 55χρονη stalker δημοσιογράφου - Η κατάθεση του θύματος για όσα βίωνε από το 2009

Η 55χρονη που κατηγορείται για stalking με θύμα δημοσιογράφο και ραδιοφωνική παραγωγό οδηγείται στη φυλακή, καθώς κρίθηκε ένοχη από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για απειλή μέσω επίμονης παρακολούθησης.

Της αναγνωρίστηκε μειωμένος καταλογισμός και η ποινή που της επέβαλαν οι δικαστές είναι φυλάκιση 10 μηνών.

Η υπόθεση stalking της δημοσιογράφου εξετάστηκε σε δεύτερο βαθμό, αφού είχε προηγηθεί, τον Νοέμβριο του 2024, η καταδίκη της από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών, η εκτέλεση της οποίας ανεστάλη ενόψει του εφετείου.

Θεσσαλονίκη: Η κατάθεση της δημοσιογράφου για τη stalker της

Στην κατάθεσή της, η δημοσιογράφος περιέγραψε όσα βίωνε από το 2009: «Δεν έχω καμία σχέση μαζί της, δεν την γνωρίζω, δεν ήμασταν ποτέ φίλες. Όλα ξεκίνησαν όταν άρχισε να τηλεφωνεί στον χώρο εργασίας μου.

Προσπάθησα να αποφύγω τα τηλέφωνα. Μετά άρχισε να καλεί στο σπίτι μου. Από το 2012 μου έστελνε συνέχεια δώρα, όπως σοκολατάκια, ανθοδέσμες, κοσμήματα, λούτρινα αρκουδάκια κ.ά., και τηλεφωνούσε συνέχεια σε ακατάλληλες ώρες, αδιαφορώντας για την ιδιωτική μου ζωή». Αν και η ίδια προσέφυγε στη Δικαιοσύνη με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ώστε να μην την πλησιάζει, η stalker δεν έδειξε να πτοείται. Με κάποια διαστήματα παύσης, συνέχισε να την παρακολουθεί. «Αισθάνομαι φόβο. Είναι ένας άνθρωπος που δεν δέχεται το “όχι”. Δεν ξέρω τι θα βάλει στο κεφάλι της την επόμενη φορά και πού μπορεί να φτάσει», συνέχισε στην κατάθεσή της.

Θεσσαλονίκη: Τι ισχυρίστηκε η stalker της δημοσιογράφου

Η 55χρονη δεν αρνήθηκε όσα της καταλογίζονται. Αντιθέτως, στην απολογία της ομολόγησε την πράξη της, επικαλούμενη παράλληλα ψυχιατρικά προβλήματα, τα οποία επιβεβαίωσε ο γιατρός της, ο οποίος εξετάστηκε ως μάρτυρας.

Μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι: «Το ραδιόφωνο ήταν η μόνη μου συντροφιά. Είμαι χαλί να με πατήσουν, μόνο το καλό θέλω. Πράγματι της έστελνα δώρα, όπως έστελνα και σε άλλους ανθρώπους», απολογήθηκε, μεταξύ άλλων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ




