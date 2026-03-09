Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 28χρονος που ανάγκαζε 13χρονη να του στέλνει γυμνές φωτογραφίες και βίντεο

Στη φυλακή οδηγείται 28χρονος στη Θεσσαλονίκη, που καταδικάστηκε 10 χρόνια κάθειρξη, επειδή ανάγκαζε μία 13χρονη να του στέλνει γυμνές φωτογραφίες και βίντεο.

Ο 28χρονος φαίνεται να καθοδηγούσε μάλιστα το ανήλικο θύμα του να φωτογραφίζεται με συγκεκριμένο τρόπο, απειλώντας τη ότι εάν δεν έκανε ό,τι της ζητούσε, θα τη διαπόμπευε στο σχολείο της. Στην εις βάρος του δικογραφία περιλαμβάνονται τουλάχιστον δέκα φωτογραφίες κι ένα βίντεο, τα οποία χαρακτηρίστηκαν πορνογραφικού περιεχομένου. Σύμφωνα με πληροφορίες, μία συγκεκριμένη φωτογραφία φέρεται να κατέληξε σε άγνωστο αριθμό χρηστών του διαδικτύου - ανάμεσά τους και σε έναν ανήλικο.

Θεσσαλονίκη: Πώς δρούσε ο 28χρονος

Τον Μάιο του 2019, η ανήλικη που τότε ήταν μαθήτρια γυμνασίου, αποκάλυψε στη μητέρα της τι βίωνε. Ο 28χρονος (σήμερα) ήλθε σε επαφή μαζί της μέσω ψεύτικου προφίλ σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ξεκινώντας να συνομιλεί μαζί της. Κατά τη δικογραφία, άρχισε να την εκβιάζει όταν περιήλθε στην κατοχή του μία φωτογραφία, στην οποία απεικονιζόταν τμήμα του γυμνού της σώματος.

Πρωτόδικα ο ίδιος είχε καταδικαστεί με την ίδια ποινή, η εκτέλεση της οποίας ανεστάλη ενόψει του Εφετείου. Μετά τη νέα καταδίκη του οδηγείται σε κατάστημα κράτησης. Στην απολογία του εμφανίστηκε μετανιωμένος για τις πράξεις του, τις οποίες απέδωσε σε ανωριμότητα λόγω του νεαρού της ηλικίας του, αλλά και σε ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετώπιζε εκείνη την περίοδο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ