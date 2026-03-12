Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 27χρονος οδηγός για τη θανατηφόρα παράσυρση 25χρονου

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του, ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, ο 27χρονος οδηγός που κατηγορείται για την φονική παράσυρση 25χρονου πεζού.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης, στην Πολίχνη.

Εις βάρος του είχε ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος εμφανίστηκε συντετριμμένος για το τραγικό συμβάν, εκφράζοντας τη λύπη του για την απώλεια του νεαρού θύματος.

Τι δήλωσε ο κατηγορούμενος για το δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη

Αναφορικά με μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία κι αναφέρουν ότι ο 27χρονος έκανε «κόντρα» με οδηγό άλλου αυτοκινήτου, το οποίο προπορευόταν στο οδόστρωμα, ο κατηγορούμενος φαίνεται να απάντησε ως εξής: «Δεν έκανα καμία κόντρα, δεν έχω την οδηγική εμπειρία να κάνω κάτι τέτοιο».

Δίνοντας τη δική του εξήγηση για το δυστύχημα απολογήθηκε, ότι έχασε κατά άγνωστο τρόπο τον έλεγχο του Ι.Χ. αυτοκινήτου: «Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς έγινε και λόγω της απειρίας μου στην οδήγηση το όχημα εξετράπη πάνω στο πεζοδρόμιο», ανέφερε, κατά τις ίδιες πληροφορίες.

Ομόφωνα εισαγγελέας και ανακρίτρια έκριναν ότι θα πρέπει να κρατηθεί προσωρινά, «δείχνοντάς» του το δρόμο για τις φυλακές.

Το δυστύχημα συνέβη στον οδό Αγνώστου Στρατιώτη, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 27χρονος, βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και στη συνέχεια «ανέβηκε» στο πεζοδρόμιο όπου παρέσυρε δύο πεζούς- τον 25χρονο που τραυματίστηκε θανάσιμα και τον 24χρονο φίλο του που περπατούσε δίπλα του και υπέστη ελαφρά τραύματα. Μετά την παράσυρση το αυτοκίνητο προσέκρουσε διαδοχικά σε κολόνα φωτισμού, στάση λεωφορείου και σε δέντρο, πριν ακινητοποιηθεί.