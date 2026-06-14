Θεσσαλονίκη: Έσπασε το ρεκόρ Γκίνες για το ζεϊμπέκικο με πάνω από 750 χορευτές

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν χορευτές από 10 χώρες και διοργανώνεται από την Alzheim Ελλάς και Σωματείο Φίλων Alzheimer Ελλάς

Στο βιβλίο Γκίνες μπαίνει η Θεσσαλονίκη, καθώς το πρωί της Κυριακής (14/6), εκατοντάδες χορευτές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Αριστοτέλους, για να σπάσουν το ρεκόρ με τη μεγαλύτερη και ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου.

Το προηγούμενο ρεκόρ με 745 άτομα, το κατείχε τα τελευταία 10 χρόνια, η Κύπρος, με την πρωτοβουλία στη Θεσσαλονίκη να λαμβάνει χώρα στις 12:00 το μεσημέρι της Κυριακής και να συμμετέχουν παραπάνω από 750 άνθρωποι, κάθε ηλικίας και καταγωγής.

Όπως έκανε γνωστό η ΕΡΤ, στη Θεσσαλονίκη έχουν φτάσει πολίτες από 10 διαφορετικές χώρες και από νωρίς το πρωί πραγματοποιούσαν πρόβες, για να καταρρίψουν το ρεκόρ με τη μεγαλύτερη και ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, συμμετείχαν περίπου 830 χορευτές.

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Την εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, συν-διοργανώνουν οι Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της Alzheimer Ελλάς και φέρει τίτλο: «Guinness World Records™ Title Attempt for the Largest Zeibekiko Dance».

Οι διοργανώτριες αρχές φιλοδοξούσαν να συγκεντρώσουν εκατοντάδες συμμετέχοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι θα χορέψουν συγχρονισμένα μια ειδικά σχεδιασμένη χορογραφία, διεκδικώντας μια θέση στα παγκόσμια ρεκόρ, γεγονός που πραγματοποίησαν.

Πέρα όμως από τον στόχο της παγκόσμιας διάκρισης, η πρωτοβουλία έχει έντονο κοινωνικό χαρακτήρα. Σκοπός της είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού για τη νόσο Alzheimer, καθώς και η στήριξη του έργου που επιτελεί η Alzheimer Hellas για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους.

Οι διοργανωτές επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια δράση που μεταφέρει ένα ισχυρό μήνυμα μνήμης, ελπίδας και αλληλεγγύης, αναδεικνύοντας παράλληλα ένα από τα πιο εμβληματικά στοιχεία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, το ζεϊμπέκικο.

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