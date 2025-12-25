Θεσσαλονίκη: Σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, σε υποκατάστημα τράπεζας στη Θεσσαλονίκη.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε υποκατάστημα τράπεζας στην περιοχή του Ευόσμου, επί της Καραολή και Δημητρίου και σύμφωνα με τις πληροφορίες ήταν τόσο ισχυρή που έγινε αισθητή μέχρι τη Γενική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.

Η έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές καθώς από το ωστικό κύμα υπέστησαν φθορές επτά σταθμευμένα ΙΧ και τρεις πολυκατοικίες σε κοντινή απόσταση από το σημείο, αλλά και μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Άμεσα στο σημείο έφτασε η αστυνομία με κλιμάκιο της Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να συλλέξει υπολείμματα του μηχανισμού.

Στην περιοχή επιχειρούν επίσης και στελέχη της Αντιτρομοκρατικής, ενώ την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος.

Τέλος, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών αλλά και τα κίνητρα της επίθεσης.

Με πληροφορίες από emakedonia.gr