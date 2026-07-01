Θεσσαλονίκη: «Σε σοβαρή κατάσταση μία τραυματίας» - Η Αντιτρομοκρατική ανέλαβε τις έρευνες

Ο Ζήσης Ιωακείμοβιτς, Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, μίλησε για τη διπλή εμπρηστική επίθεση με εμπρηστικούς μηχανισμούς (γκαζάκια), που έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Τετάρτης (1/7).

Από τη διπλή επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη τραυματίστηκαν πέντε άτομα, ενώ στόχος αποτέλεσαν τα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

«Γύρω στις 04:15 με 04:30, ακούσαμε έναν θόρυβο. Κατάλαβα ότι επρόκειτο για έκρηξη, βγήκα στο μπαλκόνι γιατί εμείς είμαστε στον 1ο όροφο. Είδα τον καπνό και ευτυχώς είχαμε μόνο υλικές ζημιές στο ισόγειο διαμέρισμα και είχαμε τίποτα παραπάνω, όπως στην περίπτωση της κυρίας Νέστορα» είπε αρχικά ο κ. Ιωακείμοβιτς.

Θεσσαλονίκη: Η κατάσταση των εγκαυματιών μετά την επίθεση με γκαζάκια

«Πάντως, έχω επικοινωνήσει με τον διοικητή της 4ης ΥΠΕ, ο οποίος με ενημέρωσε ότι η Αφροδίτη Νέστορα έχει κάποια εγκαύματα στα χέρια, είναι με μάσκα οξυγόνου, ο μπαμπάς της είναι στην πνευμονολογική με κάποια αναπνευστικά προβλήματα και ένα κάψιμο στο αυτί. Η περίπτωση της μητέρας της ωστόσο είναι δύσκολη, γιατί είναι διασωληνωμένη στη ΜΕΘ με βαριά εγκαύματα, σταθερή η κατάστασή της όμως» συμπλήρωσε ο Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.

«Δεν υπάρχει καμία ανάληψη ευθύνης ακόμα» κατέληξε ο Ζήσης Ιωακείμοβιτς.

Στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας βρίσκεται η υπόθεση των διαδοχικών εμπρηστικών επιθέσεων με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.

Ο πρώην βουλευτής της ΝΔ Σάββας Αναστασιάδης, ένας από τους τρεις που επλήγησαν, ανέφερε ότι «το πολιτικό σχόλιο είναι εμφανές. Τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δέχονται επίθεση ταυτόχρονα. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα δει η αστυνομία, πρέπει να κάνει την έρευνά της για να έχουμε εικόνα», σημειώνοντας ότι βρισκόταν εκτός πόλης τη στιγμή του περιστατικού.

Περιγράφοντας όσα του μετέφεραν ένοικοι της πολυκατοικίας του, είπε ότι «εγώ καταρχήν δεν ήμουν στη Θεσσαλονίκη, απουσίαζα, αλλά με βάση τις πληροφορίες που μου έδωσαν οι ένοικοι της οικοδομής, έχουν τοποθετηθεί γκαζάκια γύρω στις τρεις τα ξημερώματα στην είσοδο της πολυκατοικίας. Έχει πάθει ζημιά η είσοδος της πολυκατοικίας, η τζαμαρία, δηλαδή έχει ραγίσει. Προκλήθηκε μία μικρή φωτιά την οποία πρόλαβε και έσβησε η αστυνομία γιατί είχε αυτοκίνητα στο πάρκινγκ και θα υπήρχε πρόβλημα. Και επειδή είχαμε δεχτεί και παλαιότερα επιθέσεις, έχουμε εγκαταστήσει κάμερες. Έγινε καταγραφή, δόθηκαν από ό,τι μου λένε στην αστυνομία, οπότε αναμένουμε», εξήγησε ο κ. Αναστασιάδης, διευκρινίζοντας ότι παλιότερα είχαν πετάξει μπογιές, αλλά δεν είχε δεχθεί απειλές.

Συμπλήρωσε επίσης ότι «όχι, όχι. Ποτέ δεν είχα δεχθεί απειλές. Απλά εκτιμώ ότι επειδή η οικοδομή που μένω είναι δίπλα στο δάσος και είναι εύκολα προσβάσιμη, αυτό δίνει σε αυτούς τους αναρχικούς ή τέλος πάντων σε αυτούς που θέλουν να κάνουν κάποια ζημιά, την δυνατότητα της ευκολίας. Δηλαδή, βγαίνει από το δάσος αμέσως στην οικοδομή και μπαίνει στο δάσος. Έτσι φαίνεται στην κάμερα ότι ενήργησε ο συγκεκριμένος στις τρεις τα ξημερώματα».

Θεσσαλονίκη: «Αρκετά σοβαρή η κατάσταση της μητέρας της Νέστορα»

Αναφορικά με τις αποστάσεις των κατοικιών που στοχοποιήθηκαν, ανέφερε: «το δικό μου το σπίτι είναι στην Άνω Τούμπα, κοντά στον περιφερειακό. Λίγο πιο κάτω, σε μία απόσταση πέντε λεπτών περίπου, είναι το σπίτι του Σάββα του Αναστασιάδη και αν θυμάμαι καλά, κοντά στην Ανάληψη προς το κέντρο είναι το σπίτι της Αφροδίτης της Νέστορα. Τα δύο σπίτια, το δικό μου και του Σάββα Αναστασιάδη, είναι κοντά. Της Νέστορα είναι πιο μακριά, δηλαδή κάνα τέταρτο, εικοσάλεπτο, αλλά από ό,τι με ενημέρωσαν όλα γίνανε μεταξύ τέσσερις και τέταρτο με πέντε παρά τέταρτο», ενώ σημείωσε ότι οι εκρήξεις ήταν διαδοχικές.

Πρόσθεσε ακόμη ότι «Η σύζυγος λίγο τρόμαξε. Η μεγάλη κόρη λίγο φοβήθηκε. Τα άλλα δύο παιδιά είναι μικρά, είναι τεσσάρων χρονών, δεν καταλάβανε και φυσικά αναστατώθηκε η γειτονιά, όπως και το ‘23 που πάλι τον Ιούλιο είχαν πετάξει μπογιές κόκκινες και μαύρες στην είσοδο της πολυκατοικίας».

Για την κατάσταση της Αφροδίτης Νέστορα, ανέφερε ότι «έχω μάθει ότι η μητέρα της είναι αρκετά σοβαρά, διασωληνωμένη στην ΜΕΘ. Με ενημέρωσε ο διοικητής ο κύριος Μπογιατζίδης ότι είναι αρκετά σοβαρά εγκαυματίας και είναι διασωληνωμένη στην ΜΕΘ».