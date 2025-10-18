Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη δύο δίκες για τα αδέλφια Ψωμιάδη

Δύο υποθέσεις που αφορούν τον Παναγιώτη και τον Διονύση Ψωμιάδη βρίσκονται σε εξέλιξη στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, με τις διαδικασίες να εισέρχονται σε κρίσιμη φάση το επόμενο διάστημα.

Η πρώτη υπόθεση εκδικάζεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης και αφορά 81 προσλήψεις με συμβάσεις έργου που, σύμφωνα με τη δικογραφία, αφορούσαν σε «έργα φαντάσματα» κατά την περίοδο 2007-2010, όταν οι δύο αδελφοί διοικούσαν τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης. Η δίκη διακόπηκε για τον επόμενο μήνα λόγω προβλημάτων υγείας που επικαλέστηκαν οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι βαρύνονται με κατηγορίες για απιστία και ψευδή βεβαίωση.

Αρχικά, οι αφοί Ψωμιάδη είχαν απαλλαγεί από τις κατηγορίες, ωστόσο μετά από αναίρεση του Αρείου Πάγου, η υπόθεση επέστρεψε στο ακροατήριο για νέα κρίση. Το Εφετείο είχε αποφανθεί το 2023 ότι έπρεπε να αρθεί το αξιόποινο των πράξεων, επικαλούμενο το άρθρο 67 του Νόμου 4735/2020, το οποίο προβλέπει παύση ποινικών διώξεων για πληρωμές ενταλμάτων αιρετών έως τις 31 Ιουλίου 2019, εφόσον είχαν εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ωστόσο, ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι η υπόθεση πρέπει να δικαστεί εκ νέου.

Στις 22 Οκτωβρίου, αναμένεται να ξεκινήσει επί της ουσίας και η δεύτερη δίκη, γνωστή ως υπόθεση των «45αριών» έργων, η οποία έχει αναβληθεί επτά φορές. Στο εδώλιο θα καθίσουν ο πρώην νομάρχης Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο αδελφός του Διονύσης – πρώην αντινομάρχης – και άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, την περίοδο 2005-2010 φέρεται να πραγματοποιήθηκε κατάτμηση έργων αξίας έως 45.000 ευρώ, ώστε να γίνουν απευθείας αναθέσεις και πρόχειροι διαγωνισμοί σε συγκεκριμένους εργολάβους. Συνολικά, η δικογραφία περιλαμβάνει 456 έργα, με τη ζημία για το ελληνικό Δημόσιο να υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τα 4 εκατομμύρια ευρώ.