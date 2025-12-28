Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Πτώσεις δεκάδων δέντρων από τους ισχυρούς ανέμους

Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι άνεμοι έφτασαν μέχρι και 8 μποφόρ

Πτώσεις δεκάδων δέντρων και πινακίδων, χωρίς τραυματισμούς, προκάλεσαν στη Θεσσαλονίκη και σε άλλους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι, μέχρι και 8 μποφόρ, που πνέουν από το μεσημέρι.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε να παρέμβει σε πολλές περιπτώσεις, κυρίως για να κόψει τα πεσμένα δέντρα.

Οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες ώρες μετά τα μεσάνυχτα.

Για αύριο ο καιρός στη Θεσσαλονίκη θα είναι γενικά αίθριος, αλλά οι άνεμοι θα συνεχίσουν να είναι ισχυροί φτάνοντας τα 4 με 6 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

