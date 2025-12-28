Θεσσαλονίκη: Πτώσεις δεκάδων δέντρων από τους ισχυρούς ανέμους

Πτώσεις δεκάδων δέντρων και πινακίδων, χωρίς τραυματισμούς, προκάλεσαν στη Θεσσαλονίκη και σε άλλους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι, μέχρι και 8 μποφόρ, που πνέουν από το μεσημέρι.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε να παρέμβει σε πολλές περιπτώσεις, κυρίως για να κόψει τα πεσμένα δέντρα.

Φωτ. Eurokinissi

Οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες ώρες μετά τα μεσάνυχτα.

Για αύριο ο καιρός στη Θεσσαλονίκη θα είναι γενικά αίθριος, αλλά οι άνεμοι θα συνεχίσουν να είναι ισχυροί φτάνοντας τα 4 με 6 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση, σύμφωνα με την ΕΜΥ.