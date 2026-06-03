Θεσσαλονίκη: Προσωρινά κρατούμενος ο 38χρονος για τη δολοφονία του 67χρονου στον Εύοσμο

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας, ο 38χρονος, που κατηγορήθηκε ότι σκότωσε τον πρώην πεθερό του στη Θεσσαλονίκη.

Ως προς το χρονικό του περιστατικού στη Θεσσαλονίκη, συνέβη το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, ενώ το θύμα κατέληξε τα ξημερώματα της επόμενης μέρας στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο όπου διακομίστηκε, συνέπεια των βαρύτατων τραυμάτων του.

Σύμφωνα με τα ευρήματα από την ιατροδικαστική εξέταση, ο 67χρονος έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για ανθρωποκτονία στον 38χρονο

Σε βάρος του 38χρονου (ήταν παλιότερα αρρααβωνιασμένος με την κόρη του 67χρονου) ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, όπως επίσης για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, απολογούμενος στην ανακρίτρια υποστήριξε ότι βρισκόταν μαζί με τον πρώην πεθερό του, ενώ είχαν καταναλώσει ναρκωτικές ουσίες και αλκοόλ. Όπως ισχυρίστηκε, μεταξύ τους προκλήθηκε ένταση, όταν ο 67χρονος προσέβαλε την προσωπικότητα και τον ανδρισμό του.

Κατά τη δικογραφία ακολούθησε συμπλοκή, με τον 38χρονο να επικαλείται κενά μνήμης για όσα συνέβησαν μετά τη λεκτική αντιπαράθεση. Ανέφερε, ωστόσο, ότι επιχείρησε να επαναφέρει το θύμα και στη συνέχεια κάλεσε την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Δια του συνηγόρου του, υπέβαλε αίτημα διενέργειας πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός εξάρτησής του από τα ναρκωτικά.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ