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Thessaloniki Pride: Ιερέας ξάπλωσε μπροστά από άρμα φωνάζοντας «Μετανοείτε»

Η κίνηση προκάλεσε ολιγόλεπτη διακοπή της πορείας

The LiFO team
The LiFO team
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Στιγμιότυπο από το φετινό Thessaloniki Pride / Φωτ.: Eurokinissi
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Ένας ιερέας ξάπλωσε μπροστά από άρμα του Thessaloniki Pride το απόγευμα του Σαββάτου, διακόπτοντας προσωρινά την πορεία που βρισκόταν σε εξέλιξη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το voria.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Παύλου Μελά, όταν δύο ιερείς εμφανίστηκαν στο οδόστρωμα φωνάζοντας «Μετανοείτε» την ώρα που περνούσαν οι συμμετέχοντες στην Πορεία Υπερηφάνειας.

Ο ένας από τους δύο ξάπλωσε μπροστά από άρμα της διοργάνωσης, κρατώντας έναν σταυρό, ενώ είχε τοποθετήσει εικόνα της Παναγίας στο στήθος του.

Η κίνηση προκάλεσε ολιγόλεπτη διακοπή της πορείας, χωρίς ωστόσο να δημιουργηθεί ένταση μεταξύ των παρευρισκομένων και των δύο κληρικών.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι απομάκρυναν τον ιερέα και η πορεία συνεχίστηκε κανονικά.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της μεγάλης Πορείας Υπερηφάνειας του 14ου Thessaloniki Pride, η οποία συγκέντρωσε χιλιάδες συμμετέχοντες στο κέντρο της πόλης.

 
 
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