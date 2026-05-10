Θεσσαλονίκη: Πώς δολοφόνησαν τον 40χρονο - Αναζητείται η σορός του στον Λουδία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών, για τον εντοπισμό της σορού του 40χρονου που δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν, μετά από έρευνες των αρχών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, για τη δολοφονία του, φέρεται να ομολόγησαν το έγκλημα.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, φέρονται να ισχυρίστηκαν στους αστυνομικούς πως έριξαν τη σορό του στον ποταμό Λουδία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έδεσαν τη σορό με τούβλα, ώστε να πάει στον πάτο του ποταμού.

Την ίδια ώρα, στελέχη της ΕΜΑΚ πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες στον Λουδία για τον εντοπισμό και την ανάσυρση της σορού του.

Το χρονικό της δολοφονίας στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το φονικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν το θύμα μαζί με δύο ακόμη άνδρες, ηλικίας 44 και 43 ετών, πήγαν σε σπίτι στην περιοχή των Κυμίνων για να αναζητήσουν ναρκωτικές ουσίες που, όπως πίστευαν, είχαν τοποθετηθεί εκεί.

Όταν διαπίστωσαν πως τα ναρκωτικά δεν βρίσκονταν στο σημείο, ξέσπασε ένταση μεταξύ τους.

Τότε, σύμφωνα με όσα εξετάζουν οι Αρχές, ένας από τους δύο άνδρες πήρε το όπλο που ανήκε στον τρίτο της παρέας και πυροβόλησε το θύμα στο κεφάλι, θεωρώντας ότι τους είχε εξαπατήσει.

Μετά τη δολοφονία, οι δύο άνδρες φέρονται να μετέφεραν τη σορό και να την πέταξαν στον ποταμό Λουδία, προσπαθώντας να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

