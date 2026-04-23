Θεσσαλονίκη: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί για τον Μαραθώνιο

Κλειστοί δρόμοι την ερχόμενη Κυριακή (26/4) στη Θεσσαλονίκη, καθώς τίθενται σε ισχύ εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής του 20ού Διεθνούς Μαραθώνιου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», αλλά και των αγώνων 5 και 10 χιλιομέτρων.

Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν απαγόρευση στάθμευσης από το βράδυ του Σαββάτου και διακοπές κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες.

Ειδικότερα, ανακοινώνεται ότι, την Κυριακή (26-04-2026) λόγω διεξαγωγής του 20ου Διεθνούς Μαραθώνιου Δρόμου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» καθώς και των Δρόμων Υγείας και Δυναμικού Βαδίσματος 5 και 10 χλμ, θα εφαρμοστούν οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Από ώρα 22.00 του Σαββάτου (25-04-2026) και μέχρι την ολοκλήρωση των αθλητικών δρώμενων μεσημβρινές ώρες της Κυριακής (26-04-2026), δεν θα επιτρέπεται η στάθμευση των οχημάτων στις εξής οδούς:

Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, από τα όρια του Νομού Πέλλας μέχρι τη Χαλκηδόνα, σε όλο το πλάτος του οδοστρώματος, από τη Χαλκηδόνα μέχρι την πόλη της Θεσσαλονίκης, μόνο στο ρεύμα πορείας προς Θεσ/νίκη

Λεωφόρο Κ. Καραμανλή στην Ιωνία, μόνο στο ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη

Νέα Μοναστηρίου (Δήμων Δέλτα – Κορδελιού-Ευόσμου), μόνο στο ρεύμα πορείας προς Πλατεία Δημοκρατίας

Μοναστηρίου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Γιαννιτσών, μόνο στο ρεύμα πορείας προς Πλατεία Δημοκρατίας

Γιαννιτσών, από τη συμβολή της με την οδό Μοναστηρίου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Δάφνης και καθ΄ όλο το πλάτος αυτής

Δάφνης, από τη συμβολή της με την οδό Γιαννιτσών μέχρι τη συμβολή της με την Νέα Δυτική Είσοδο και καθ΄ όλο το πλάτος αυτής

Νέα Δυτική Είσοδο, από τη συμβολή της με την οδό Δάφνης μέχρι την οδό Παλαιού Σταθμού και μόνο στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά

Παλαιού Σταθμού, από την Νέα Δυτική Είσοδο μέχρι την συμβολή της με την οδό 26ης Οκτωβρίου (κόμβος Δικαστηρίων)

28ης Οκτωβρίου (Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης), από την οδό Μ. Αλεξάνδρου έως τη Λεωφόρο Δενδροποτάμου

Λεωφόρο Δενδροποτάμου (Δήμων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Παύλου Μελά, Κορδελιού – Ευόσμου), από την οδό Καραολή & Δημητρίου μέχρι την οδό Θ. Χατζίκου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

Θ. Χατζίκου (Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης), από την Λεωφόρο Δενδροποτάμου μέχρι την οδό Αγαμέμνονος

Αγαμέμνονος (Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου), από την οδό Θ. Χατζίκου μέχρι την οδό Μοναστηρίου

Καρατάσου

Ναυάρχου Κουντουριώτη

30ης Οκτωβρίου

Λεωφόρο Βασ. Γεωργίου, από την συμβολή της με την οδό Στρ. Ναπολέοντος Ζέρβα μέχρι την συμβολή της με την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου

Μαν. Ανδρόνικου

Πολυτεχνείου

Υπενθυμίζεται η ισχύουσα απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Τσιμισκή και Λεωφόρου Νίκης.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Την Κυριακή (26-04-2026) δεν θα επιτρέπεται η στάση και η κυκλοφορία των οχημάτων στις εξής οδούς:

30ης Οκτωβρίου (κατά τις ώρες 03.30΄- 16.00΄).

Καρατάσου (κατά τις ώρες 08.00΄- 15.00΄).

Ναυάρχου Κουντουριώτη (κατά τις ώρες 08.00΄- 15.00΄).

Λ. Νίκης (από τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου μέχρι την πλατεία Λ. Πύργου) (κατά τις ώρες 03.30΄- 15.00΄).

Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Έδεσσας (από τα όρια του Νομού Πέλλας μέχρι τη Χαλκηδόνα, σε όλο το πλάτος του οδοστρώματος, από τη Χαλκηδόνα μέχρι την πόλη της Θεσσαλονίκης, μόνο στο ρεύμα πορείας προς Θεσ/νίκη, κατά τις ώρες 07.30΄- 14.00΄).

Λεωφόρο Κ. Καραμανλή στην Ιωνία (μόνο στο ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη κατά τις ώρες 08.00΄- 14.00΄).

Νέα Μοναστηρίου (Δήμων Δέλτα – Κορδελιού-Ευόσμου, μόνο στο ρεύμα πορείας προς Πλατεία Δημοκρατίας, κατά τις ώρες 08.00΄- 14.00΄).

Μοναστηρίου (μέχρι τη συμβολή της με την οδό Γιαννιτσών, μόνο στο ρεύμα πορείας προς Πλατεία Δημοκρατίας, κατά τις ώρες 08.00΄- 14.00΄).

Γιαννιτσών (από τη συμβολή της με την οδό Μοναστηρίου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Δάφνης, κατά τις ώρες 08.00΄- 14.00΄).

Δάφνης (από τη συμβολή της με την οδό Γιαννιτσών μέχρι τη συμβολή της με την Νέα Δυτική Είσοδο και καθ΄ όλο το πλάτος αυτής, κατά τις ώρες 08.00΄- 14.00΄).

Νέα Δυτική Είσοδο (από τη συμβολή της με την οδό Δάφνης μέχρι την οδό Παλαιού Σταθμού και μόνο στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, κατά τις ώρες 08.00΄- 14.00΄).

28ης Οκτωβρίου (Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, από την οδό Μ. Αλεξάνδρου έως τη Λεωφόρο Δενδροποτάμου και στα δύο ρεύματα πορείας, κατά τις ώρες 06.00΄- 11.00΄.)

Λεωφόρο Δενδροποτάμου (Δήμων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Παύλου Μελά, Κορδελιού – Ευόσμου), από την οδό Καραολή & Δημητρίου μέχρι την οδό Θ. Χατζίκου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.00΄- 11.00΄).

Θ. Χατζίκου (Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, από την Λεωφόρο Δενδροποτάμου μέχρι την οδό Αγαμέμνονος, κατά τις ώρες 08.00΄- 11.00΄).

Αγαμέμνονος (Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, από την οδό Θ. Χατζίκου μέχρι την οδό Μοναστηρίου, κατά τις ώρες 08.00΄- 11.00΄).

Λεωφόρο Βασ. Γεωργίου (από την συμβολή της με την οδό Στρ. Ναπολέοντος Ζέρβα μέχρι την συμβολή της με την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου, κατά τις ώρες 09.00΄- 16.00΄).

Μαν. Ανδρόνικου (κατά τις ώρες 12.00΄- 14.30΄).

Τσιμισκή (κατά τις ώρες 12.00΄- 14.30΄).

Πολυτεχνείου (κατά τις ώρες 12.00΄- 14.30΄).

Οι περιορισμοί στην κυκλοφορία και στάση των οχημάτων θα εφαρμόζονται σταδιακά και ανάλογα με το σημείο κίνησης των δρομέων.

«Παρακαλούνται οι οδηγοί να απομακρύνουν εγκαίρως τα οχήματά τους από τα δρομολόγια κίνησης των δρομέων, να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις των τροχονόμων που θα καλύπτουν όλη τη διαδρομή και να επιλέγουν έγκαιρα εναλλακτικές διαδρομές προς αποφυγή δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων. Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών», καταλήγει η ανακοίνωση της Τροχαίας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ