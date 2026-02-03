Θεσσαλονίκη: Ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών σε 24χρονο που χτύπησε την έγκυο σύζυγό του

Σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών καταδικάστηκε 24χρονος στη Θεσσαλονίκη για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, με θύμα τη 22χρονη έγκυο σύζυγό του.

Η υπόθεση εκδικάστηκε, μετά από καταγγελία της γυναίκας, η οποία διανύει τον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης της. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, το περιστατικό σημειώθηκε έπειτα από έντονο καβγά, κατά τη διάρκεια του οποίου ο κατηγορούμενος τη χτύπησε με δύναμη με το πόδι του και εκείνη βρέθηκε πεσμένη στο έδαφος.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η 22χρονη ανέφερε στο δικαστήριο ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένο επεισόδιο. Κατά την κατάθεσή της, περιέγραψε δύο ακόμη περιστατικά σωματικής κακοποίησης που φέρεται να υπέστη το τελευταίο διάστημα.

Ειδικότερα, τον περασμένο Δεκέμβριο, σύμφωνα με την ίδια, ο 24χρονος την γρονθοκόπησε στον λαιμό, ενώ σε προγενέστερο χρόνο φέρεται να απείλησε τη ζωή της, επιδεικνύοντάς της μαχαίρι.

Το δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο, επιβάλλοντας ποινή τεσσάρων ετών φυλάκισης.