Θεσσαλονίκη: Πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την επίθεση με γκαζάκια

Πέθανε η 70χρονη μητέρα της πολιτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά από την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας στη Θεσσαλονίκη.

Η γυναίκα ήταν διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, με βαριά εγκαύματα, μετά την επίθεση με γκαζάκια που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην κατοικία της Αφροδίτης Νέστορα.

Από την ίδια επίθεση τραυματίστηκε και η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται με εγκαύματα σε χέρια και πόδια, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της. Ο πατέρας της μεταφέρθηκε επίσης στο Ιπποκράτειο με αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η επίθεση στο σπίτι της οικογένειας ήταν η σοβαρότερη από τις διαδοχικές εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Στόχοι έγιναν επίσης τα σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, και του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, Σάββα Αναστασιάδη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες τοποθέτησαν εμπρηστικούς μηχανισμούς με γκαζάκια στις εισόδους των κατοικιών. Οι επιθέσεις έγιναν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, από τις 4:00 έως περίπου τις 4:45 τα ξημερώματα.

Την έρευνα έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης.